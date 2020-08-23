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Spor TVF Pro Beach Tour Altınoluk Kupası sona erdi
Spor

TVF Pro Beach Tour Altınoluk Kupası sona erdi

Erkeklerde Murat Giginoglu-Volkan Göğtepe, kadınlarda ise Bahanur Gökalp-Merve Çelebi çifti şampiyon oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-23 20:28:41 -
TVF Pro Beach Tour Altınoluk Kupası sona erdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından organize edilen Pro Beach Tour Altınoluk Kupası tamamlandı.

TVF'den yapılan açıklamaya göre, iki gün önce başlayan organizasyon, erkekler ve kadınlar kategorisinde oynanan yarı final, üçüncülük ve final karşılaşmalarıyla sona erdi.

Erkekler kategorisinde oynanan ilk yarı final mücadelesinde Nuri Şahin-Hakan Göğtepe ikilisi, Soner Erdoğmuş-Berk Bilgin ikilisini 2-0 (21-16, 21-8) mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu.

İkinci yarı final mücadelesinde ise; Murat Giginoğlu-Volkan Göğtepe ikilisi, Sefa Urlu-Ersin Durgut ikilisini 2-0 (21-8, 21-16) mağlup etti ve finalist oldu.

Üçüncülük mücadelesinde Soner Erdoğmuş-Berk Bilgin ikilisini 2-0 (21-19, 21-14) mağlup eden Sefa Urlu-Ersin Durgut turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.

Final müsabakasında ise Murat Giginoglu-Volkan Göğtepe ikilisi, Nuri Şahin-Hakan Göğtepe ikilisine set vermedi ve 2-0'lık (21-18, 21-14) skorla galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.


- Kadınlar kategorisi


Kadınlar kategorisinde oynanan ilk yarı final mücadelesinde Bahanur Gökalp-Merve Çelebi çifti, Romanya'dan Alexia-Iona Bradatan ile Radu Iona Teodora'dan oluşan takımı 2-0 (21-11, 21-13) mağlup ederek finale yükseldi.

İkinci yarı final mücadelesinde de Gizem Kaçar-Burcu Atasoy çifti, Medine Demiröz-İlknur Melis Durası ikilisini 2-1 (18-21, 21-12, 15-11) mağlup etti ve finale çıktı.

Üçüncülük mücadelesinde Rumen çifti 2-0 (21-15, 21-12) mağlup eden Medine Demiröz-İlknur Melis Durası ikilisi turnuvayı bronz madalya ile kapattı.

Finalinde ise Gizem Kaçar-Burcu Atasoy çiftini 2-0(21-13, 21-9) mağlup eden Bahanur Gökalp-Merve Çelebi ikilisi, şampiyon oldu.

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