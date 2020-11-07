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Ekonomi TVF Maden Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürlüğüne Yücel atandı
Ekonomi

TVF Maden Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürlüğüne Yücel atandı

Yeniakit Publisher
2020-11-07 09:09:22 -
TVF Maden Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürlüğüne Yücel atandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Varlık Fonu (TVF) bünyesinde oluşturulan Maden Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürlüğüne Hasan Yücel getirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yücel yeni görevine 2 Kasım'da başladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Yücel, Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Divriği İşletmesinde meslek hayatına başladı.

2011'den bu yana TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ'de genel müdür olarak çalışan Yücel, üç yıldır Altın Madencileri Derneği Başkanlığı görevini de yürütüyordu.

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