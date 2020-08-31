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Spor TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: "Türk voleybolu tarih yazmaya devam ediyor"
Spor

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: "Türk voleybolu tarih yazmaya devam ediyor"

"Tarihi bir günde başka bir tarihi başarıya imza attık" - "Genç sultanlarımız, ablalarının rövanşını aldı" - "Bu başarıların devamı, ancak planlı ve istikrarlı çalışmalarla mümkün olabilir"

Yeniakit Publisher
2020-08-31 12:28:43 -
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: "Türk voleybolu tarih yazmaya devam ediyor"

ANKARA (AA) - MUSA MASUR - Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda birinci olan Genç Kız Milli Takımı'nın tarihi bir başarıya imza attığını söyledi.

Mehmet Akif Üstündağ, Genç Kız Milli Takımı'nın, 2020 Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ikinci kez şampiyonluğa ulaşmasına ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Milli takımın elde ettiği birinciliğin herkesi mutlu ettiğini dile getiren Üstündağ, "30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutladığımız tarihi bir günde, başka bir tarihi başarıya imza attık. Hem Zafer Bayramı'nın coşkusunu hem de kızlarımızın başarısının mutluluğunu yaşadık." dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2019 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'a 3-2 kaybettiğini hatırlanan Üstündağ, "Genç sultanlarımız, ablalarının rövanşını aldı. Bu da bizim için ayrı bir sevinç kaynağı oldu." diye konuştu.


- "Türk voleybolu daha güzel başarılar yaşayacak"


Mehmet Akif Üstündağ, "Türk voleybolu tarih yazmaya devam ediyor. Türk voleybolu daha iyi günlerde, daha güzel başarılar yaşayacak." ifadelerini kullanırken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geleceğin A Milli Takım'ı bu başarılı kızlarımızdan oluşacak. A takımların başarısının temelleri, alt kategorilerdeki çalışmalarda yatıyor. Biz bunu biliyoruz ve yıllardır alt kategorilerdeki sporcularımıza yönelik yatırımlarımızla da gösteriyoruz. Bu başarıların devamı ancak planlı ve istikrarlı çalışmalarla mümkün olabilir. Kızlarımızın üst kategorilerde de başarılı olacağına, Türkiye'yi çok güzel temsil etmeye devam edeceklerine inancım tam."

Altın madalya kazanan milli takım ile teknik ekibi kutlayarak emeği geçen herkesi tebrik eden Üstündağ, elde edilen başarının Türk sporu ve Türk voleybolu adına yapılan doğru işlerin göstergesi olduğunu vurguladı.


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