Eski TV sahibi Cem Uzan Fransa'da ama yine gündemde: O sevgilisi sosyetedenmiş!

Türkiye'nin ilk özel televizyon kanalı Star TV'nin kurucuları arasında yer alan 47 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle Fransa'ya kaçan ve firari hayat süren Cem Uzan, yine gündemde. Uzan'ın sevgilisi idda edilen ismin sosyetenin tanınan isimlerinden Yasemin Sadıkoğlu olduğu ortaya çıktı.

Türkiye'de hakkında 47 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uzun süredir Fransa'da firari olarak yaşayan Cem Uzan, olaylı boşandığı eski eşi Alara Koçibey'in ardından yeni bir ilişkiye başladı. 2021 yılında Fransız eşi Fanny Blancheland ile yollarını ayıran Cem Uzan'ın, sosyete çevrelerinde tanınan Yasemin Sadıkoğlu ile aşk yaşadığı iddia edildi. İkili, magazin gündemine bomba gibi düştü.

GALATASARAY-MONACO MAÇINDA TANIŞTILAR

Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın haberine göre Cem Uzan, uzun süredir aradığı aşkı Yasemin Sadıkoğlu'nda buldu. İkilinin, aralık ayında oynanan Galatasaray-Monaco maçında tanıştığı öne sürüldü. Galatasaray camiasında tanınan Yasemin Sadıkoğlu'nun, doğum gününü kutlamak üzere şu sıralar Cem Uzan'la birlikte Fransa'da kayak tatilinde olduğu da konuşulanlar arasında yer aldı. (bursadabugun)

CEM UZAN KİMDİR?

Cem Uzan, 16 Aralık 1960 tarihinde Sakarya'da dünyaya geldi.

Liseyi İstanbul Alman Lisesi'nde tamamladıktan sonra ABD'de Pepperdine Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okudu.

Türkiye'de ilk özel televizyonu (Star TV) daha sonra Türkiye’nin ilk ve tek %100 Türk’e ait olan telekomünikasyon şirketini (Telsim) kurmuştur.

Sahibi olduğu Star gazetesi, kısa sürede Türkiye'de en çok satan gazetelerden biri olmuştur.

SİYASİ KARİYER

2002 senesinde siyasete atılan Uzan, Genç Parti'nin kurucusu ve ilk Genel Başkanıdır. Parti kurulduktan üç ay sonra katıldığı 3 Kasım 2002 genel seçiminde %7,25 oranında oy aldı.

Genç Parti, 22 Temmuz 2007 genel seçiminde %3.03 oy oranı almıştır.

İki seçimde de baraj altında kalan Genç Parti milletvekili çıkaramamıştır.

2. Ergenekon iddianamesinde, Şener Eruygur'u askeri darbeye teşvik ettiği iddia edildi. Daha sonra ise, Eylül 2009 tarihinde gizli yollardan Türkiye'den kaçtı. Bir süre Interpol tarafından arandıktan sonra, 12 Ekim 2009 tarihinde, Fransa’ya yaptığı siyasi sığınma başvurusu kabul edildi.

4 çocuk babası olan Uzan, 2009 senesinden beri Fransa'da yaşamaktadır.

Bir müddet ara verdiği iş hayatına 2014 senesinde geri dönmüştür.