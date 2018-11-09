THY- Noukşot
0553 313 94 23
impression

Tuzun 7 faydası daha..

İçinde tuz yer almayan yemeklerin tadı güzel olmaz. "Ne tadı var bunun ne, tuzu!" demez miyiz..

09 Kasım 2018 Cuma 16:05
Tuzun 7 faydası daha..


Muhteşem bir hayat kaynağı, milyonlarca yıllık oluşum süreci, binlerce yıllık kullanım tarihi, muazzam moleküler yapısı, emsallerinden kat be kat zengin mineral yapısına sahip milli tuzumuz Çankırı tuzu dünyadaki en değerli tuzlardan birisidir, hatta himalaya tuzundan da daha iyidir.

Mağara tuzu olarak da bilinen Çankırı tuzlarının iyileştirici de özelliği bulunuyor. Belki farkında değilsiniz ama bu tuzlar aynı zamanda duş jellerinde yer alıyor ve pedikürde kullanılıyor.

İşte mağara tuzunun 7 kullanım alanı:

Saç Bakımı

Saçınız hızlı mı yağlanıyor? 2-3 yemek kaşığı tuzu şampuanınıza ekleyin ve sonucu kendi gözlerinizle görün.

Cilt Bakımı

Hindistancevizi yağı ve tuz ile kendi cilt kreminizi yapabilirsiniz.

Malzemeleri karıştırın ve cildinize daire şeklinde uygulayın. Bir süre bekledikten sonra ılık suyla yıkayın.

Cildiniz kurumayacak ve ölü hücreler giderilecektir.

Ayak Bakımı

Eğer gün boyunca ayakta durmanızı gerektirecek bir işte çalışıyorsanız mağara tuzu size yardım edecektir.

Mağara tuzu, zeytinyağı ve sıvı el sabununu bir leğende suyla karıştırıp ayağınızı ovun. Bunu haftada iki defa yaparsanız ayağınız sağlığına kavuşacaktır.

Acıyı geçirir

Vücudunuzun ağrıyan bölgelerine mağara tuzu iyi gelir. Çankırı tuzu ayrıca morarmaları da hızla geçirir.

Sindirimi hızlandırır

Sindirim sisteminiz düzgün çalışmazsa birtakım sorunlar ortaya çıkar. Mağara tuzunda yer alan magnezyum sülfat sindirim sisteminizin düzgün işlemesine yardımcı olur.

Baş ağrısını geçirir

Başınız ağrıyorsa, ağrıyan bölgeye Çankırı tuzu uygulayın.

Tuzlu su kaslarınızı rahatlatacak ve size rahatlama hissi vererek stresinizi azaltacaktır.

İlk yardım

Eğer vücudunuz bir bölgesine kıymık saplandıysa ve çıkaramıyorsanız, iki yemek kaşığı mağara tuzunu ılık suyla karıştırın ve bölgeye sürün. Eğer parmağınıza saplandıysa, karışımda parmağınızı bekletin. Kıymık kısa bir süre içinde kendiliğinden çıkacaktır.

Normalde kullandığınız sofra tuzlarındaki magnezyum sülfat oranı da %10’dur. Onlar da mağara tuzu gibi kullanılabilirler ama, aralarında önemli bir fark var: Sofra tuzları rafine tuzlardır. Her rafine işlemi görmüş ürün gibi aslını kaybeder.

Neden ille de Çankırı tuzu?

İnsan vücudu mutlaka tuz ve su tüketmelidir. Çünkü vücut tuz ve sudan oluşmaktadır. Fakat piyasada satılan ve üzerinde iyotlu yazan tuzlar, rafine edildikten sonra içine akışkanlık kazansın diye birçok kimyasal katılmaktadır. Bunlarla alınan tuzu vücut yabancı olarak algılamakta bir kısmını kullanıp diğer kısmını biriktirmekte ve bunun sonucunda birçok hastalığa yol açılmaktadır. Ayrıca rafine tuzlara faydalı diye iyot ilave edilmektedir ancak, faydalı iyot tüketeceğiz diye zararlı kimyasalları da tüketmek zorunda bırakılıyoruz. Aslında vücut iyot ihtiyacını domates, roka, tere, vb bitkilerden ve balıktan doğal yollar ile karşılayabilir.

 

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 16:05
  1. Çankırı
  2. çankırı tuzu
  3. çankırı tuzunun faydaları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sergen Yalçın Süper Lig'e döndü! İşte yeni takımı
    1. Sergen Yalçın Süper Lig'e döndü! İşte..
    2. CHP'de kriz büyüyor! 'Arkalarında kim..
    3. Alüminyum felaket!
    4. Umman Dışişleri Bakanından skandal..
    5. İngiltere Başbakanı Theresa May kaza..
    6. Adana'da bir garip olay! Aynı soyadı..
    7. Zonanın ilacı Göksulu Armudu
    8. Kalkınma Putuna Kurban Sunmak!
    9. CHP'den Öztürk Yılmaz'ın..
    10. Milli tekvandocu Sena Nur Ertürk..
    11. Theresa May'in konvoyuna saldırı
    12. Türkiye’den Nepal’e İslam Kültür Merkezi
    13. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a..
    14. Tuzun 7 faydası daha..
    15. WhatsApp'ta önizleme dönemi başlıyor
    16. Gaspçı terörü! Suriyeli genç kız..
    17. THY'den HAVELSAN hamlesi!
    18. Akar'dan sert çıkış: Arkanızda kim..
    19. Kola gut hastalığı riskini artırıyor
    20. Galatasaray'dan Drogba'ya teşekkür!
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    Alman'a inat, imza yarın!
    Alman'a inat, imza yarın!

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul adayı...
    İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul adayı...
    Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na: İstifa etmiyorum, sıkıyorsa beni kov, rezil kepaze ol
    Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na: İstifa etmiyorum, sıkıyorsa beni kov, rezil kepaze ol