Tuzun 7 faydası daha..



Muhteşem bir hayat kaynağı, milyonlarca yıllık oluşum süreci, binlerce yıllık kullanım tarihi, muazzam moleküler yapısı, emsallerinden kat be kat zengin mineral yapısına sahip milli tuzumuz Çankırı tuzu dünyadaki en değerli tuzlardan birisidir, hatta himalaya tuzundan da daha iyidir.

Mağara tuzu olarak da bilinen Çankırı tuzlarının iyileştirici de özelliği bulunuyor. Belki farkında değilsiniz ama bu tuzlar aynı zamanda duş jellerinde yer alıyor ve pedikürde kullanılıyor.

İşte mağara tuzunun 7 kullanım alanı:

Saç Bakımı

Saçınız hızlı mı yağlanıyor? 2-3 yemek kaşığı tuzu şampuanınıza ekleyin ve sonucu kendi gözlerinizle görün.

Cilt Bakımı

Hindistancevizi yağı ve tuz ile kendi cilt kreminizi yapabilirsiniz.

Malzemeleri karıştırın ve cildinize daire şeklinde uygulayın. Bir süre bekledikten sonra ılık suyla yıkayın.

Cildiniz kurumayacak ve ölü hücreler giderilecektir.

Ayak Bakımı

Eğer gün boyunca ayakta durmanızı gerektirecek bir işte çalışıyorsanız mağara tuzu size yardım edecektir.

Mağara tuzu, zeytinyağı ve sıvı el sabununu bir leğende suyla karıştırıp ayağınızı ovun. Bunu haftada iki defa yaparsanız ayağınız sağlığına kavuşacaktır.

Acıyı geçirir

Vücudunuzun ağrıyan bölgelerine mağara tuzu iyi gelir. Çankırı tuzu ayrıca morarmaları da hızla geçirir.

Sindirimi hızlandırır

Sindirim sisteminiz düzgün çalışmazsa birtakım sorunlar ortaya çıkar. Mağara tuzunda yer alan magnezyum sülfat sindirim sisteminizin düzgün işlemesine yardımcı olur.

Baş ağrısını geçirir

Başınız ağrıyorsa, ağrıyan bölgeye Çankırı tuzu uygulayın.



Tuzlu su kaslarınızı rahatlatacak ve size rahatlama hissi vererek stresinizi azaltacaktır.

İlk yardım

Eğer vücudunuz bir bölgesine kıymık saplandıysa ve çıkaramıyorsanız, iki yemek kaşığı mağara tuzunu ılık suyla karıştırın ve bölgeye sürün. Eğer parmağınıza saplandıysa, karışımda parmağınızı bekletin. Kıymık kısa bir süre içinde kendiliğinden çıkacaktır.

Normalde kullandığınız sofra tuzlarındaki magnezyum sülfat oranı da %10’dur. Onlar da mağara tuzu gibi kullanılabilirler ama, aralarında önemli bir fark var: Sofra tuzları rafine tuzlardır. Her rafine işlemi görmüş ürün gibi aslını kaybeder.



Neden ille de Çankırı tuzu?

İnsan vücudu mutlaka tuz ve su tüketmelidir. Çünkü vücut tuz ve sudan oluşmaktadır. Fakat piyasada satılan ve üzerinde iyotlu yazan tuzlar, rafine edildikten sonra içine akışkanlık kazansın diye birçok kimyasal katılmaktadır. Bunlarla alınan tuzu vücut yabancı olarak algılamakta bir kısmını kullanıp diğer kısmını biriktirmekte ve bunun sonucunda birçok hastalığa yol açılmaktadır. Ayrıca rafine tuzlara faydalı diye iyot ilave edilmektedir ancak, faydalı iyot tüketeceğiz diye zararlı kimyasalları da tüketmek zorunda bırakılıyoruz. Aslında vücut iyot ihtiyacını domates, roka, tere, vb bitkilerden ve balıktan doğal yollar ile karşılayabilir.