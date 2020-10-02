Tuzluklar kaçıyor İP kopuyor

Milletin hayrına olacak her işe karşı çıkan CHP ve PKK’lı teröristleri temsil eden HDP ile işbirliği yapan İyi Parti’de bir kez daha kılıçlar çekildi. Günden güne eriyen, toplu istifalarla şoka uğrayan İP’te kurultay sonrası yaşanan çizik kavgası, partinin tüm dengelerini alt üst etti. “Oy verilmeyecekler” listesini hazırlattığı öne sürülen Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’a isyan bayrağı açan 20 milletvekili, “Ya Koray Aydın ya biz” derken, bir grup partili de genel merkezi bastı.

Sansür listesi

Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın tarafından hazırlanarak delegelere gönderildiği öne sürülen “İlk 75’te de Olsa Tercih Edilmeyecekler” isimli listede; Feridun Bahşi, Aytun Çıray, Hayrettin Nuhoğlu, Ümit Özdağ, Yavuz Temizel, Aylin Cesur, İsmail Koncuk, Aydın Adnan Sezgin, Berna Biçer ve Ayhan Erel’in isimleri yer almıştı. Liste krizi sonrası sert tepkiler yükselirken, Genel Başkan Meral Akşener’in A Takımı’nı oluşturacak Başkanlık Divanı belli oldu.

Aydın kaldı kavga büyüyor

Kurultayda patlak veren liste krizi nedeniyle bazı milletvekilleri ile teşkilat temsilcilerinin tepkisini alan Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın ‘Teşkilat Başkanlığı’ görevini sürdürdüğü belirtilirken, Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu’nun Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı olduğu açıklandı. Siyasi İşler Başkanı Cihan Paçacı, Genel Sekreter UĞur Poyraz, Mali İşler Başkanı ise Ümit Dikbayır oldu.

Meclis’in dün açılmasıyla İP’in TBMM Grup Başkanlığına da Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu seçildi. Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ise İyi Parti’nin Grup Başkanvekilliği görevine devam edecek.

Proje çöküyor

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı, yaşanılanlara ilişkin, “ABD Başkan adayı Erdoğan’ın partisinin İstanbul’dan uzaklaştırıldığını söylüyor. Peki bu noktada kimler görev aldı? CHP, HDP, PKK, DHKP-C ve İP. Bu partinin bir proje olduğu, kullanıldığı apaçık ortadır” dedi. Avukat Kerami Özdemir de, “Tuzlukların kaçmaya başladığı İP, zorlama dengeler üzerine kurulmuş özgün programı olmayan bir partidir. İP’i kuran irade, Erdoğan’a karşı milliyetçi tabanlı görünümlü muhalif bir parti oluşturulmak istemişti. Ama olmadı” dedi. Stratejist Kürt Siyasetçi Galip İlhaner ise, “İyi Parti’de ülkücülük ile kemalizm çatışması var. HDP ile ittifak parti içinde cephelerin belirgin hale gelmesi sonucunu doğurdu. CHP’ye yakınlaşması yerine MHP’ye yakınlaşması daha hayırlıdır” dedi.