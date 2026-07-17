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Gündem Berhan Şimşek'ten Özgür Özel'e ağır sözler: "Sen parayla satın alınmış genel başkansın"
Gündem

Berhan Şimşek'ten Özgür Özel'e ağır sözler: "Sen parayla satın alınmış genel başkansın"

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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CHP'de tartışmalar devam ederken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, katıldığı televizyon programında Manisa milletvekili Özgür Özel'e yönelik çok sert açıklamalarda bulundu. Şimşek, kurultay sürecine ilişkin iddialarını yinelerken, Özel'i sert ifadelerle eleştirdi.

Berhan Şimşek, kurultay sürecinde delegelerin iradesinin tartışmalı hale geldiğini savunarak Özgür Özel'e hitaben,

"Sen parayla satın alınmış genel başkansın."ifadelerini kullandı.

Bu sözler, CHP'deki kurultay tartışmalarını yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.

"İstesek kurultayı iki gün sonra iptal ettirirdik"

Şimşek, kurultayın hukuki boyutuna da değinerek, gerekli görülmesi halinde yargı yoluyla sürecin kısa sürede durdurulabileceğini öne sürdü.

"İstesek kurultayı iki gün sonra iptal ettirirdik." diyen Şimşek, Özgür Özel’in meşruiyetinin tartışmalı olduğunu savundu.

"Özgür Özel'in ihraç edilmesi gerekir"

Açıklamalarında Özgür Özel'in parti tüzüğüne aykırı davrandığını ileri süren Şimşek,

"Özgür Özel'in ihraç edilmesi gerekir." ifadelerini de kullandı.

Kurultay polemiği büyüyor

Berhan Şimşek'in açıklamaları, CHP'de kurultay sürecine ilişkin devam eden tartışmaları yeniden alevlendirdi. Parti içindeki görüş ayrılıklarının kamuoyu önünde sertleştiği değerlendirilirken, Şimşek'in sözleri sosyal medyada da geniş yankı buldu.

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