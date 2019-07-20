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Tuzlucalı kadınlar yaptıkları kaysı reçelinin Kars’ta satışını yaptı

Tuzlucalı kadınlar kendi bahçelerinde ürettikleri kaysılardan reçel yaptı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:11
Tuzlucalı kadınlar yaptıkları kaysı reçelinin Kars’ta satışını yaptı

Tuzlucalı kadınlar kendi bahçelerinde ürettikleri kaysılardan reçel yaptı. Yapılan kaysı reçelleri ise Kars’ta görücüye çıktı. Tuzlucalı kadından yaptıkları organik kaysı reçelinin hem satışını yaptı, hem de tanıtımı yaptı.


Iğdır Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan’ın destek ve katkılarıyla ilçede yaşayan kadınlara iş sahası açmak adına kendi bahçelerinde yetiştirdikleri kayısıları reçel yaparak Kars’ta açtıkları stantlarda satışa çıkarttı.


Kars’ta 6 farklı noktada Tuzluca’dan getirilen reçellerin satışı yapıldı. Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, kadınların kendi ürünleriyle yaptıkları reçellerin satışını yaptıklarını söyledi.


Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, “Kars’ta 6 ayrı noktada Tuzlucalı kadınlarımızın el emeği göz nuru olan ürünlerimizin bir kısmını buraya satışa getirdik. Karslıları da bu güzel tatla buluşturmaya geldik. Genel olarak Tuzluca’da önceki dönem politikalarımız alt yapı ve üst yapı çalışmalarımızın tamamlanmasıydı ve biz bunu büyük ölçüde tamamladık. Şu anda tamamen markalaşan bir Tuzluca’da üretim ekonomisine geçmeye başladık. Bu yıl için pilot bölge uygulamalarımız var, 200 dönüm fasulye, 150 dönüm nohut ve en önemlisi 5 bin metre kare seralarımız var ve bunun yanında hane halkını güçlendirme projelerimiz var. Yani hane halkında özellikle kadınlarımızın ki toplumumuzun büyük yükü annelerimizin, ablalarımızın, bacılarımızın sırtında; bunu yaparken her şeyi devletten beklemek yerine kendimiz bir sistem kurmaya çalıştık. En basiti görmüş olduğunuz şu sıradan bir kavanoz reçel gibi görünüyor ama şu kavanozun içerisinde görmüş olduğunuz kayısıyı bizim kadınlarımızın kendi bahçelerinden toplattık, kavanozunu ve şekerini verdik ve etiketini bastırdık” dedi.


Tuzluca Çalışkan Kadınlar Gurubu üyesi Mihriban Gültekin ise “Iğdır Tuzluca ilçesinden geliyoruz. TÇK kadın kollarında görevliyim, özellikle Tuzluca’nın kayısısını bilmeyen kalmasın diye bugün serhat ili karsımıza geldik. Kendi ellerimizden bahçelerimizde yetiştirmiş olduğumuz ve sonrasında reçele çevirdiğimiz kayısı reçellerimizi getirdik. Kars halkının da tatmasını istedik ve onları bu güzel tatla buluşturmaya geldik. Reçelimizde katkı maddesi olmaması ve organik olması önemlidir” diye konuştu.


Tuzluca Çalışkan Kadınlar grubu üyeleri, yaptıkları organik kaysı reçellerinin satışını yaparak, aile bütçelerine de katkıda bulunuyor. TÇK üyesi kadınlar, Kars’ta 6 nokta da açtıkları stantlarda reçellerini sattı. Karslıların yoğun ilgi gösterdiği stantlarda bulunan reçellerin tamamı satıldı.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:11
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