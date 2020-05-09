  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tuzluca’dan videolu “Evde Kal Tuzluca” mesajı

Iğdır Tuzluca’da birçok meslekten ve vatandaştan oluşan kişiler, çektikleri videoda ’Evde Kal Tuzluca’ mesajı verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 09:55:07 -
Tuzluca’dan videolu “Evde Kal Tuzluca” mesajı

Iğdır Tuzluca’da birçok meslekten ve vatandaştan oluşan kişiler, çektikleri videoda ’Evde Kal Tuzluca’ mesajı verdi.


Iğdır Tuzluca ilçe Müftülüğü yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı alınması gereken önlemlere dikkati çekmek için video çekti. Tuzluca ilçe Müftülüğü Tuzluca’nın farklı yerlerinde çektikleri videoları birleştirerek ’Evde Kal Tuzluca’ mesajı verdi. Vatandaşlar çektikleri video ile korona virüse (Covid-19) karşı alınması gereken önlemlere bir daha dikkati çekmiş oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı