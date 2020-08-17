  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Tuzlaspor'un Bolu kampı başladı

Teknik direktörü Taner Taşkın: - "Bu sene güzel bir şampiyonluk yaşadık. Ligde varlığını hissettirebilen bir Tuzlaspor için de var gücümüzle çalışacağız"

Yeniakit Publisher
2020-08-17 18:21:47 -
Tuzlaspor'un Bolu kampı başladı

BOLU (AA) - TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Tuzlaspor, sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kampa girdi.

İstanbul ekibi, Abant yolu üzerinde bulunan bir otelde ilk etap kamp çalışmaları için toplandı.

Otele yerleşen Tuzlaspor ekibi, ilk antrenmanını teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde yaptı.


- Taşkın: "Yepyeni bir takım kuruyoruz"


Teknik direktör Taner Taşkın, antrenman öncesi gazetecilere, 3 günlük adaptasyon çalışmasının ardından Bolu'ya geldiklerini söyledi.

Bolu'da iki etap kamp planladıklarını aktaran Taşkın, "Kampın ilk etabını yükleme antrenmanlarıyla geçireceğiz. İkinci bölümde de yaklaşık 12 günlük bir çalışmamız daha olacak. Ligin başlamasına 1 ay kadar zaman var. Bu sürede oyuncu grubumuzu hazırlamaya çalışacağız. Play-off etabından çıkmamız nedeniyle bizim için zaman biraz dar. Buna göre bir antrenman planı yaptık." diye konuştu.

Taşkın, hazırlık maçlarını özellikle ikinci etap kampında planladıklarını dile getirerek, "Geçen seneden çok fazla oyuncumuz kalmadı. Yepyeni bir takım kuruyoruz. Bu yeni takımın zorluklarını aşmak için de hazırlık maçlarını çok yapmamız gerekiyor. Burası bizim için ideal olacak. Yaklaşık 20 günlük zamanı iyi geçirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımlarından giden oyuncu sayısının fazla olduğunu yineleyen Taşkın, şunları söyledi:

"Şu ana kadar 6-7 oyuncuyla anlaştık. Daha çok genç oyuncularla beraber kamptayız. Yaklaşık 8-10 oyuncu daha bekliyoruz. Bu bizim hareket kabiliyetimizi kısıtlıyor. Tuzlaspor olarak bu sene güzel bir şampiyonluk yaşadık. Ligde varlığını hissettirebilen bir Tuzlaspor için de var gücümüzle çalışacağız. Transferler de ligin seviyesine göre yapılacak. Bu ligde deneyimi olan oyuncular var aramızda. Yine deneyimli oyuncular alacağız. Biz hoca grubu olarak zaten 3 şampiyonluk yaşadık. Bu sene de hedefimiz mutlaka olacaktır. Bunu da zaman belirleyecektir. Şu anda biz bir takım olma yolunda mücadele vereceğiz. Bu uzun bir süreç. Becerebilirsek, Tuzlaspor neden bir sürpriz yapmasın? Bunu yapabilecek bir camiaya sahibiz."


- Antrenman


İstanbul ekibi, kampın ilk antrenmanına koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra kondisyon çalışması yapan Tuzlasporlu futbolcular, ardından top kontrolü ve pas idmanı gerçekleştirdi. Mavi-beyazlı ekip, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı istasyon çalışmalarıyla tamamladı.

Tuzlaspor'un yeni sezon hazırlıklarına günde çift antrenmanla devam edeceği belirtildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar bu habere dikkat! Warren Buffet bankaları sattı altına yatırdı
Ekonomi

Altın alacaklar bu habere dikkat! Warren Buffet bankaları sattı altına yatırdı

Altına yönelik sert eleştiriler getiren dünyaca ünlü milyarder Warren Buffet, altın madenciliği şirketine rekor bir yatırım yaptı...
Joe Biden'in skandal videosunu kimin dolaşıma soktuğu belli oldu
Gündem

Joe Biden'in skandal videosunu kimin dolaşıma soktuğu belli oldu

Gazeteci Taha Dağlı, bugünkü yazısında ABD Başkan adayı Joe Biden'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söylediği skandal sözlerle ilgili ..
Yunanistan'da şiddetli deprem
Dünya

Yunanistan'da şiddetli deprem

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında 5,1 şiddetinde deprem meydana geldi.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı