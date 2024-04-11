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Spor Tuzlaspor'da teknik direktör Bekir İrtegün, görevinden ayrıldı
Spor

Tuzlaspor'da teknik direktör Bekir İrtegün, görevinden ayrıldı

Yeniakit Publisher
2024-04-11 15:08:00 -
Tuzlaspor'da teknik direktör Bekir İrtegün, görevinden ayrıldı

1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da teknik direktör Bekir İrtegün, görevinden ayrıldığını duyurdu.

İrtegün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tuzlaspor ile olan güzel yolculuğumuzu noktaladık. Benim için çok anlamlı olan bu süreçte bana desteklerini esirgemeyen Tuzlaspor yönetimine, futbolcu kardeşlerime, tüm personele ve Tuzlaspor taraftarına sonsuz teşekkür ediyorum. Tuzlaspor'a bundan sonraki yolculuğunda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tuzlaspor, 29 haftası geride kalan 1. Lig'de 31 puan ve averajla 15. sırada bulunuyor.

 

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