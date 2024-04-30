Tuzlaspor soruşturmasında yeni gelişme
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Tuzlaspor'da 2020-2021 sezonunda forma giyen futbolcular ifade için çağırıldı.
Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Malvarlığı değerlerini aklama’, ‘7258 sayılı kanuna muhalefet’, ‘Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek’ ’yasa dışı bahis’ ’kara para aklama’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Savcılık, 2020-2021 sezonunda forma giyen 5 futbolcuyu da tanık olarak ifade vermeye çağırdı.
Kaynak: İHA
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