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Spor Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan hakkında flaş gelişme! Kara para aklama...
Spor

Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan hakkında flaş gelişme! Kara para aklama...

Yeniakit Publisher
2023-11-09 17:07:00 -
Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan hakkında flaş gelişme! Kara para aklama...

Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında yasa dışı bahis ve kara para aklama iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Detaylar haberimizde...

Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında, ‘Malvarlığı değerlerini aklama’, ‘7258 sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet’, ‘Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ suçlarından 7 Kasım’da soruşturma başlatıldı. 

Lig'de mücadele eden Tuzlaspor, futbol maçı biletlerinin Süper Lig takımlarının bilet fiyatlarından daha yüksek olması nedeniyle gündeme gelmişti.

Tuzlaspor’un lig müsabakasında bütün biletlerin satılmasına rağmen çok az sayıda kişinin statta bulunması nedeniyle kara para aklama ve yasa dışı bahis iddiaları da ortaya atılmıştı. İddiaların ardından ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tuzlaspor başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında soruşturma başlatıldı.

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