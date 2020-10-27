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Spor Tuzlaspor-Altay karşılaşması konuk ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
Spor

Tuzlaspor-Altay karşılaşması konuk ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-10-27 15:37:33 -
Tuzlaspor-Altay karşılaşması konuk ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'in 8. haftasında 30 Ekim Cuma günü oynanması gereken Tuzlaspor-Altay karşılaşması, konuk ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonunu internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Vefa Stadı'nda 30 Ekim Cuma günü saat 19.00'da başlaması gereken müsabaka başka bir tarihte oynanacak.

Altay, 24 Ekim Cumartesi günü 24 futbolcunun yanı sıra teknik direktör Yücel İldiz, 3 profesyonel takım antrenörü, akreditasyon sorumlusu, 2 sağlık çalışanı, 2 malzemeci, saha bakım görevlisiyle birlikte toplam 34 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Altay'ın 7. haftadaki Giresunspor karşılaşması da ertelenmişti.

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