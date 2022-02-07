Tuzla'da okul yatırımları devam ediyor

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın 2019 yerel seçimlerinde ‘İlçeye kazandırılacak yeni okullar’ vaatleri içerisinde bulunan ve Tuzla Belediyesi ile Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) işbirliği ile yapılan Tuzla GİSBİR Ortaokulu törenle açıldı. Düzenlenen törene, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. 24 derslikli olarak inşa edilen GİSBİR Ortaokulu, 15 milyon Türk Lirası tutarındaki yatırım ile tamamlandı. Protokol üyeleri, açılış konuşmalarının ardından kurdele keserek sınıfları gezdiler.

“Bir ülkenin bütçesinde bir numaraya eğitimi yerleştirmesi, eğitime bakışımızın en önemli göstergesidir”

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım,” Son 20 yılda, Türkiye Cumhuriyeti gibi zor bir coğrafyada yer alan önemli güvenlik kaygıları olan bir ülkenin bütçesinde bir numaraya eğitimi yerleştirmesi, eğitime bakışımızın en önemli göstergesidir. Son birkaç yılda eğitim bütçesi sürekli savunma bütçesinin önünde geliyor. Bu sene eksik derslerin tamamlanması konusunda büyük bir seferberlik başlatılmış durumda. Esasında bizim, büyükşehirlerimizde sorunlarımız var. Birçok ilimizde Avrupa ve OECD ortalamasının daha ilerisinde, derslik başına düşen öğrenci sayısına erişmiş durumdayız. Topu topu 5-6 ilimizde bu sorunumuz var. Birkaç yıl sonra da inşallah bütün yurtta artık tekli öğretime geçeceğiz. Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımız ile telefonda görüştüm. Açılışı da söyledim. Sizlere selamı var.Sağlığı gayet iyi. Kendisinin de Emine Hanımefendinin de sağlığı yerinde. Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz, rahatı sevmez. Orada da boş durmuyor. Yine devlet işlerini takip ediyor. Bu bir alışkanlık. Hastada olsanız, alışkanlıklar değişmiyor. Rabbim tez zamanda karantina süresinin tamamlayıp, başımızda görmek istiyoruz” dedi

“5 ay kesintisiz ve başarılı bir şekilde uyguladığımız süreci bugün aynı kararlılıkla devam ettiriyoruz”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer,” İki heyecanı bir arada yaşıyoruz. Birincisi Sayın Başkanımızın vesile olduğu, Sayın Milli Eğitim Bakanımızın, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımızın ve Tuzla Belediye Başkanımızın el ele verdiği böyle bir ortaokulun gecikmeli olarak açılışının yapılmasının heyecanı bir de 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılının ikinci döneminin aynı kararlılık ile yüz yüze başlamasının heyecanı. Ben ikinci dönemin bütün öğrencilerimiz ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepimize malum olduğu üzere Koronavirüs salgın süreci tüm dünyanı hazırlıksız yakaladı. Ekonomiden kültüre, ulaştırmaya ve tüm alanları etkisi oldu. Yeni dönüşümlerin yeni başlangıçların tetiklenmesine vesile oldu. Bu süreçten en fazla etkilenen kuşkusuz eğitim oldu. Çünkü ülkelerin en kalıcı ve en sürdürülebilir sermayesi eğitimdir. Okullar sadece öğrenmenin yapıldığı mekanlar değildir. Aynı zamanda nesillerin yetiştiği, kişisel gelişimlerini sağladığı, psikososyalgelişimlerini gerçekleştirdikleri mekânlardır. Dolayısıyla uzaktan eğitim ile telafi edilecek sadece öğrenme kayıpları değildir. Psikososyal sağlamlıkla ilgili, diğer parametrelerle ilgili durumları da telafi etmemiz gerekiyor. Onun için, biraz önce sayın bakanımızın da bahsettiği gibi 6 Eylül 2021 yılından itibaren kararlılıkla ilk açılması gereken ve son kapanması gereken okullar diyerek eğitim öğretimin yüz yüze açık kalmasının bir eğitim meselesi olmaktan çıkıp bir milli güvenlik meselesine dönüştüğü vurgusuyla yola çıktığımız, 5 ay kesintisiz ve başarılı bir şekilde uyguladığımız süreci, bugün itibariyle aynı kararlılıkla devam ettiriyoruz” dedi.

“Tekli eğitime geçmiş ikinci ilçe olmak için mücadele ediyoruz”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Her zaman ifade ediyorum, Tuzla’yı altınla kaplasak hiç önemli değil. Önemli olan, geleceğe yatırım ve geleceğe yatırımda en önemli olan da insan yetiştirmek olan okullarımızın, eğitim kurumlarımızın ve üçüncü adres belirleyerek yeni yerler oluşturarak gençliğimizin ve 15 yıl sonraki Tuzla’nın daha iyi olabilmesi için şimdiden atılması gereken adımların atılması gerekiyor. Bir tane ortaokulu inşallah, Mimar Sinan Mahallesi’nde tamamlamaya çalışıyoruz. Bir lisemizi de inşallah tamamlayarak tekli eğitime geçmiş belki de çocuk sayısı az olduğu için İstanbul’da ikinci ilçe olmak için mücadele edeceğimizi ifade ediyorum” dedi.