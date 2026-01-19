Tuzla'da korkutan alevler! Çakmak fabrikası yanıyor, ekipler seferber oldu!
Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 2 dönümlük alanda faaliyet gösteren fabrikadaki yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.