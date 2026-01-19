Tuzla'da korkutan alevler! Çakmak fabrikası yanıyor, ekipler seferber oldu!

  • İSTANBUL
İstanbul Tuzla'da faaliyet gösteren bir çakmak üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Tuzla'da çakmak üretim fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor.

İstanbul Tuzla'da bulunan bir çakmak üretim fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

 Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 2 dönümlük alanda faaliyet gösteren fabrikadaki yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.

 

 

