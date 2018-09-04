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Tuzla'da kompresör bomba gibi patladı! Ortalık karıştı

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde (İTOS) bir iş yerindeki kompresör patladı.

04 Eylül 2018 Salı 14:39
Tuzla'da kompresör bomba gibi patladı! Ortalık karıştı

İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde (İTOS) bir iş yerindeki kompresör patladı.

Edinilen bilgilere göre olay Tepeören Mahallesi'nde bulunan Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iş yerinde yaşandı. Paslanmaz bağlantı parçaları üreten iş yerinde, üretim esnasında hava basınçlı patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi.

Olayda yaralanan Ramazan Ulu ve Yavuz Yıldız isimli işçiler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Ramazan Ulu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis olay yerinde inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 14:39
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