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Gündem Tuzla'da farbika yangını! Patlama sesleri geliyor!
Gündem

Tuzla'da farbika yangını! Patlama sesleri geliyor!

Yeniakit Publisher
2024-06-18 13:38:00 -
Tuzla'da farbika yangını! Patlama sesleri geliyor!

Tuzla'da bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Duman bulutlarının gökyüzünü kapladığı fabrikadan zaman zaman patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın için ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevli yanmanın devam ettiği alanda zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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