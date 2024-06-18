Tuzla'da farbika yangını! Patlama sesleri geliyor!

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın için ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevli yanmanın devam ettiği alanda zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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