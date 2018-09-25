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Tuzla’da anne dehşeti! Yaşadıkları ev kan dondurdu

Tuzla'da küçük kız çocuğuna sokakta şiddet uygulayan anne A.D. gözaltına alındı. Psikolojik sorunlarının olduğu öğrenilen annenin çocuğu koruma altına alındı. Şiddet gören minik kız çocuğunun annesiyle birlikte yaşadığı evin duvarlarındaki yazılar ve evde biriken çöpler dikkat etti.

25 Eylül 2018 Salı 16:07

Tuzla'da bir annenin çocuğuna şiddet uygulaması mahalleliyi ayağa kaldırdı. Psikolojik sıkıntıları olduğu söylenen annenin kız çocuğunu sokak ortasında yere atması güvenlik kameralarına yansıdı. Annenin sokakta küçük kızıyla yürüdüğü sırada kızının elinden tutarak yere fırlattığı görülüyor. Bir başka kamera açısında ise yine annenin kızına kötü davrandığı görülüyor.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin ulaştığı anne, çocuğuna şiddet uyguladığı iddialarını yalanladı. Sokakta kızına itip kakan anne kamerayı görünce darp iddialarına yalanlayarak polis çağıracağını söyledi.

"SAÇINI ÇEKİP, VÜCUDUNDA SİGARA SÖNDÜRÜYOR" İDDİASI

Küçük kızına şiddete şahit olan mahalle sakinleri durumdan şikayetçi oldu. Mahalleli Gülçin Günel, "Biz dükkanın önünde oturuyorduk. Aşağıdan geliyordu zaten çocuk başını filan tutuyordu sürekli. Olayı anlamadan bir bağrışma filan oldu. Kadının bir yüz ifadesi var. O esnada çocuğun kolunu filan çekti. Müdahale etmeye çalıştım. 'Çocuğumu giydireceğim polise götüreceğim' demeye başladı. Saçmalamaya başladı. Çocuğu dövüp de bayılttığını söyleyenler var. Böyle olaylar çıkınca biz geç farkına vardık. Ben sadece darp ediyor diye gördüm. Ama çocuğa inanılmaz bir şiddet uygulamış, saçını çekip sigara söndürmüş çocuğun üzerinde" ifadelerini kullandı.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri anne A.D'yi adresinde gözaltına alırken, kız çocuğu koruma altına alındı. A.D, ifade ve işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Şiddet gören minik kız çocuğunun annesiyle birlikte yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı. Adeta bir çöp evi andıran dairenin duvarlarında çeşitli yazılar olduğu görüldü. İçler acısı haldeki evde çöplerin biriktiği, tuvalet ve banyonun da pislik içerisinde olduğu görüldü.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 16:07
  1. Tuzla Tepeören Köyü
  2. anne şiddeti

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