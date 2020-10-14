  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tuzla'da 811 litre etil alkol ele geçirildi
Aktüel

Tuzla'da 811 litre etil alkol ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-14 11:23:40 -
Tuzla'da 811 litre etil alkol ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da sahte içki ve etil alkol sattığı öne sürülen iş yerine düzenlenen baskında 1 litrelik şişeler içerisinde toplam 811 litre yasa dışı etil alkol ele geçirildi.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tekel bayiinde bandrolsüz ve yasadışı etil alkol satışı yapıldığı bilgisi üzerine adrese baskın düzenledi.

Adreste yapılan aramada farklı markalarda ve 1 litrelik şişeler içerisinde toplam 811 litre yasa dışı etil alkol ele geçirildi. İş yeri sahibi Mehmet Ö. gözaltına alındı.

Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet suçundan hakkında adli işlem başlatılan şüpheli adli makamlarca serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bölgede şeytani plan! Ermenistan harekete geçti
Dünya

Bölgede şeytani plan! Ermenistan harekete geçti

Azerbaycan'ın işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesindeki ayrılıkçı rejim, 'profesyonel bir ordu' oluşturmak için yasa tasarısında değişikli..
Erdoğan'dan AK Partililere uyarı: Parti yönetimine almayın
Siyaset

Erdoğan'dan AK Partililere uyarı: Parti yönetimine almayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akrabaların parti yönetimine getirilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.
Mesut Özil'den Ermeni sevicileri kızdıracak mesaj
Spor

Mesut Özil'den Ermeni sevicileri kızdıracak mesaj

Uluslararası kamuoyunda yeterli desteği göremeyen Azerbaycan'a Türkiye'den maddi manevi desteğin yanı sıra bir destek de dünyaca ünlü futbol..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay