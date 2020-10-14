Tuzla'da 811 litre etil alkol ele geçirildi
İSTANBUL (AA) - Tuzla'da sahte içki ve etil alkol sattığı öne sürülen iş yerine düzenlenen baskında 1 litrelik şişeler içerisinde toplam 811 litre yasa dışı etil alkol ele geçirildi.
Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tekel bayiinde bandrolsüz ve yasadışı etil alkol satışı yapıldığı bilgisi üzerine adrese baskın düzenledi.
Adreste yapılan aramada farklı markalarda ve 1 litrelik şişeler içerisinde toplam 811 litre yasa dışı etil alkol ele geçirildi. İş yeri sahibi Mehmet Ö. gözaltına alındı.
Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet suçundan hakkında adli işlem başlatılan şüpheli adli makamlarca serbest bırakıldı.