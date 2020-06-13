Tuzla Halil Türkkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Türkiye'de bir ilk! Online mezuniyet töreni

Dünyayı saran ölümcül koronavirüs (Covid-19) salgını sebebi ile alışkanlıklarımızda değişmeye başladı. Bu değişen alışkanlıklara son örnek, Tuzla Halil Türkkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden geldi. Lise, son sınıf öğrencileri için oline mezuniyet töreni düzenlendi.

Adını ‘Online Mezuniyet Töreni’ olarak koydukları program ile öğrencilerin mezuniyetini evlerinden katılarak yaşamalarını, programı izlemek isteyenlerin sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip etmelerini sağladılar.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan ve sunuculuğunu Stand-Up sanatçısı Ömer Akbaba’nın yaptığı online mezuniyet programının canlı yayınına Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Volkan Pullu, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Din Öğretimi Eğitim Politikaları Daire Başkanı İhsan Erkul, ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal ve Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz da katıldı.

Türkiye'de ilk olan tören; "Kim milyoner olmak ister" programının yarışmacısı Ümmügülsüm Genç’in canlı yayında öğrencilere sınav öncesi motivasyon cümleleri ile devam etti.

Bestekar sanatçı Kemal Faruk’un ezgilerine öğrenciler veliler ve öğretmenler eşlik ederek keyifli vakit geçirdi.

Program yapılan mezuniyet duası ile sona erdi.