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Yerel Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Kendi Zehrinizde Boğulun”
Yerel

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Kendi Zehrinizde Boğulun”

Yazıcı, Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasına ilişkin açıklamalarının ardından sosyal medya üzerinden,Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesini bekleyenlere sert sözlerle yüklendi. Başkan Yazıcı,” Kendi zehrinizde boğulun” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 18:50:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından kendisi ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurarak, “Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz,” sözleriyle duyurdu. Duyurunun ardından bazı sosyal medya kullanıcıları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Koronavirüs salgınından dolayı hayatını kaybetmesini dileyenpaylaşımlarda bulundu.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, bu paylaşımı yapanvatandaşları sert sözlerle eleştirdi. Başkan Yazıcı, bu paylaşımlardan oluşan bir video paylaşarak, “Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle de sizin gibi virüslere karşı bünyesi de iradesi de oldukça güçlüdür. Kendi zehrinizde boğulun” ifadelerini kullandı.

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