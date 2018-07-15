THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Tuz kullanımı nasıl azaltılır?

Tadı ile damaklarımızı şenlendiren tuz, fark edilmeden çok fazla tüketilmektedir. Besinlerin içeriğindeki tuza ek olarak yemeklere eklenen tuz, hazır gıdalar derken günlük miktar çok fazla aşılmaktadır.

15 Temmuz 2018 Pazar 19:10
Tuz kullanımı nasıl azaltılır?

Günlük tüketim miktarı 4-5 beş gram (1 silme çay kaşığı) olması gereken tuz Türkiye’de 15 gram tüketilmektedir. Fazla tuz tüketimi başta tansiyon, böbrek ve damar hastalıkları olmak üzere geri dönüşümsüz birçok hastalığa
neden olmaktadır.

İnsanın sağlığını bozan tuzun, ilk önce yemeklerdeki miktarı azaltılmalıdır. Yemeğin tadına bakmadan ekstradan tuz ekleme işlemi yapılmamalıdır. Masalara tuzluk koyulmamalıdır. Koyulacaksa bile tek delikli tuzluğa tuz, üç delikli tuzluğa diğer baharatlar koyulmalıdır.

Beyaz ekmekte çok fazla tuz bulunmaktadır. Eğer kişide sağlık problemi varsa tuzsuz ekmek tüketilmelidir. Sağlıklı kişiler tam buğday ekmeği tercih etmelidir. Konserve, salamura, turşuluk besinler azaltılmalıdır. Peynir tuzsuz tercih edilmelidir.

Yemekler tuz yerine baharat, limon, nane, kekik, soğan, sarımsak gibi değişik bitkiler katılarak tatlandırılmalıdır. Hazır salata sosları çok fazla tuz içermektedir. Salataya bu soslar yerine sirke ve limon koyulmalıdır, tuz ekilmemelidir.

Evde yapılan kabartma tozu eklenen hamur işi besinler azaltılmalıdır. Ketçap, hazır çorbalar, bulyonlar, salam, sucuk, sosis, pastırma ürünleri, bisküviler, krakerler fazla tuz içeren besinlerdir. Tüketimleri mümkün olduğunca azaltılmalıdır. Bir besin alınmadan önce etiket bilgisi okunmalıdır.

Günlük 4-5 gram tuza vücudumuzun ihtiyacı vardır. Sağlıklı bireylerde tamamen sıfırlanmamalı, sadece miktarı azaltılmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 19:10
  1. sağlık
  2. yaşam
  3. pratik bilgiler
  4. tuz kullanımı
  5. mutfak
  6. kadın aile

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Paçanga böreği nasıl yapılır?
    1. Paçanga böreği nasıl yapılır?
    2. Bodrum’daki yangın kontrol altına alındı
    3. Çinkonun faydaları nelerdir?
    4. Dünya Kupası sahibini buldu! Fransa..
    5. Çavuşoğlu net konuştu: Rahat..
    6. Şehitler Köprüsü'nde 15 Temmuz töreni..
    7. Kazayı seyrederken su kanalına..
    8. Karnabaharlı kısır nasıl yapılır?
    9. Bu sabah kaybolmuştu, çok acı haberi..
    10. Cevizli baklava nasıl yapılır?
    11. Azerbaycan ordusu bir Ermeni askerini..
    12. Dera'dan zorunlu tahliyeler başladı
    13. Trump'tan May'e Brexit tavsiyesi:..
    14. Kızılcık suyunun faydaları nelerdir?
    15. Kekik suyu nasıl tüketilir?
    16. Terör örgütüne üst düzey darbe
    17. Dünya Kupası finaline Ankaragücü damga..
    18. Tuz kullanımı nasıl azaltılır?
    19. Başkan Erdoğan Kısıklı'ya geldi
    20. Yoğurtla nasıl zayıflanır?
    Kırkpınar karıştı! "Benim için Kırkpınar bitmiştir"
    Kırkpınar karıştı! "Benim için Kırkpınar bitmiştir"
    İşte Adnan'ın villasındaki 127 ekranlı kamera odası!
    İşte Adnan'ın villasındaki 127 ekranlı kamera odası!
    Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici'den ilk açıklama!
    Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici'den ilk açıklama!
    Yunan siyasetçiden Çipras'ı şoka sokacak 'Türkiye ve Erdoğan' sözleri!
    Yunan siyasetçiden Çipras'ı şoka sokacak 'Türkiye ve Erdoğan' sözleri!
    Erdoğan çözümü açıkladı! Doların yükselişi sona erecek
    Erdoğan çözümü açıkladı! Doların yükselişi sona erecek

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    Eski mankenden Adnan Oktar itirafı! 'Elde edemediği tek kadın benim'
    Eski mankenden Adnan Oktar itirafı! 'Elde edemediği tek kadın benim'