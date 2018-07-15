Tuz kullanımı nasıl azaltılır?

Günlük tüketim miktarı 4-5 beş gram (1 silme çay kaşığı) olması gereken tuz Türkiye’de 15 gram tüketilmektedir. Fazla tuz tüketimi başta tansiyon, böbrek ve damar hastalıkları olmak üzere geri dönüşümsüz birçok hastalığa

neden olmaktadır.

İnsanın sağlığını bozan tuzun, ilk önce yemeklerdeki miktarı azaltılmalıdır. Yemeğin tadına bakmadan ekstradan tuz ekleme işlemi yapılmamalıdır. Masalara tuzluk koyulmamalıdır. Koyulacaksa bile tek delikli tuzluğa tuz, üç delikli tuzluğa diğer baharatlar koyulmalıdır.

Beyaz ekmekte çok fazla tuz bulunmaktadır. Eğer kişide sağlık problemi varsa tuzsuz ekmek tüketilmelidir. Sağlıklı kişiler tam buğday ekmeği tercih etmelidir. Konserve, salamura, turşuluk besinler azaltılmalıdır. Peynir tuzsuz tercih edilmelidir.

Yemekler tuz yerine baharat, limon, nane, kekik, soğan, sarımsak gibi değişik bitkiler katılarak tatlandırılmalıdır. Hazır salata sosları çok fazla tuz içermektedir. Salataya bu soslar yerine sirke ve limon koyulmalıdır, tuz ekilmemelidir.

Evde yapılan kabartma tozu eklenen hamur işi besinler azaltılmalıdır. Ketçap, hazır çorbalar, bulyonlar, salam, sucuk, sosis, pastırma ürünleri, bisküviler, krakerler fazla tuz içeren besinlerdir. Tüketimleri mümkün olduğunca azaltılmalıdır. Bir besin alınmadan önce etiket bilgisi okunmalıdır.

Günlük 4-5 gram tuza vücudumuzun ihtiyacı vardır. Sağlıklı bireylerde tamamen sıfırlanmamalı, sadece miktarı azaltılmalıdır.

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