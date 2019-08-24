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Tuz Gölü pembe renge büründü

Türkiye’nin 2.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:21
Tuz Gölü pembe renge büründü

Türkiye’nin 2. büyük gölü olan Tuz Gölü, suyun içerisinde yaşayan algler ve bakteriler nedeniyle pembe renge büründü.


Dunaliella salma isimli alg ile halo isimli bakteriler nedeniyle pembeye bürünen Tuz Gölü yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde yer alan Tuz Gölü, Türkiye’nin tuz ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılarken, doğal güzelliğiyle ve ayak hastalıklarına iyi gelmesiyle de dikkat çekiyor. Gölün sığ olması nedeniyle ziyaretçiler çıplak ayakla gölde yürürken, Tuz Gölü çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.


Tuz Gölü’nü ziyarete gelen Dudu Kis (55), “Çok güzel bir yer. Girdik Tuz Gölü’ne. Pembe böyle çok güzel. Çokta şifalıymış. Onun için geldik” dedi. 11 yaşındaki Ali Akkuş ise, “Biz bugün Tuz Gölü’ne girdik. Tuz Gölü harika bir yer. Pembeliği doğal bir şey” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:21
  1. doğa

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