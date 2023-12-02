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Sosyal Medya Tüyleri diken diken eden görüntüler! Zombi geyiği fotokapan görüntüledi
Sosyal Medya

Tüyleri diken diken eden görüntüler! Zombi geyiği fotokapan görüntüledi

Yeniakit Publisher
2023-12-02 01:09:00 -
Tüyleri diken diken eden görüntüler! Zombi geyiği fotokapan görüntüledi

Daha çok hayvanları görüntülemek ve bilimsel araştırmalar yapmak için kullanılan fotokapana takılan zombi geyik tüyleri diken diken etti.

Ormanlara yerleştirilen fotokapan kameralara öyle bir görüntü yansıdı ki izleyenler geriye sarıp tekrar izledi.

O görüntüler ABD’de çekildi. Kameranın önünden geçen geyiğin sırt kısmı tamamen kopmuş iç organları görünür şekilde dolaştığı görüldü.

Geyiğin nasıl ölmediği tartışma yaratırken, hayvanın ayı saldırısından kaçmış olabileceği ya da bir avcının kısmen isabetsiz vuruşuna maruz kalmış olabileceği yorumları yapıldı. 

 
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