Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, bu yıl 38'inci kez kapılarını yüz binlece kitapsevere açacak. Ülkemiz genelinde en fazla kitlesel okura ulaşan etkinliklerden birisi olan TÜYAP Kitap Fuarı, aynı zamanda Avrupa'nın da sayılı etkinliklerinden birisi olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Hal böyle olunca, TÜYAP Kitap Fuarı'na katılmayı düşünen vatandaşların da konuya yönelik araştırmaları yoğunluk kazandı. Peki, TÜYAP Kitap Fuarı ne zaman başlayacak? 2019 TÜYAP Kitap Fuarı'na nasıl, nereden gidilir? İşte detaylar...

TÜYAP Kitap Fuarı ne zaman başlayacak?

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı bu yıl 2 Kasım'da başlayacak ve 10 Kasım 2019 tarihinde sona erecek.

TÜYAP Kitap Fuarı ziyaret saatleri

Hafta sonu: 10.00-20.00

Hafta içi: 10.00-19.00

(*10 Kasım: 10.00-19.00)

TÜYAP Kitap Fuarına giriş ücretli mi?

Girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuarın giriş bedeli 10 TL'dir. Aynı biletle eş zamanlı düzenlenen ARTİST / İstanbul Sanat Fuarı'nı da ziyaret edebilirsiniz.

TÜYAP Kitap Fuarına nasıl gidilir?

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Cumhuriyet Mah. Eski Hadımköy Yolu cad. No:9/1 Büyükçekmece / İSTANBUL

Metrobüs ile ulaşım

METROBÜS İle Söğütlüçeşme - Beylikdüzü hattını kullanarak fuar alanına ulaşabilirsiniz. Fuar merkezi Beylikdüzü son durakta bulunmaktadır.

Özel araçla ulaşım

Tem otoyolu, Mahmutbey gişelerinden devam ederek, Bahçeşehir-Avcılar çıkışından ayrılınız. Avcılar istikametine devam edip 2 km sonra Büyükçekmece tabelası istikametinde E5 karayolu ile 3 km sonra Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'ne ulaşacaksınız.