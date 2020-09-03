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Ekonomi TÜVTÜRK’ten kapsama tarihi uyarısı
Ekonomi

TÜVTÜRK’ten kapsama tarihi uyarısı

TÜVTÜRK, muayenelerini yaptıramayan araçlara yönelik muayene erteleme sürecinin sadece 3 Nisan-3 Temmuz tarihleri arasındaki araçları kapsadığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 11:48:00 -
TÜVTÜRK’ten kapsama tarihi uyarısı

TÜVTÜRK açıklamasında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, söz konusu tarihler arasında (3 Nisan-3 Temmuz) araç muayene süresi dolan ve muayenelerini 17 Ağustos tarihine kadar yaptıramayan araç sahipleri için bir kez daha ek süre tanındığı, bu kapsama giren araç sahiplerinin 30 Eylül’e kadar muayenelerini yaptırabilecekleri belirtildi. Açıklamada, 30 Eylül’e kadar devam edecek olan ertelemenin sadece 3 Nisan-3 Temmuz 2020 tarihleri arasında muayene süreci dolacak olan motorlu taşıtlar için geçerli olduğu vurgulandı. Kapsam dışında kalan araçların ertelemeden yararlanamayacağı belirtilirken, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve gecikme cezası ödememeleri adına muayene sürelerini kontrol etmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

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