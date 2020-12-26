TÜVTÜRK araç muayene randevusu nasıl alınır? TÜVTÜRK uygulamasını indirme

TÜVTÜRK, araç muayene hizmetinde sosyal teması azaltacak, istasyon bekleme alanlarında oluşabilecek yoğunluğun önüne geçecek ve işlemleri kolaylaştıracak bir uygulama geliştirdi. Telefona kolayca indirilebilen TÜVTÜRK mobil uygulaması ile araç sahipleri, daha önce muayene istasyonlarındaki muayene randevu sırası numaralarını akıllı telefonları aracılığıyla alabilecek.

TÜVTÜRK araç muayene randevusu nasıl alınır?

Bu uygulama sayesinde araç sahipleri kendi araçlarında veya diledikleri yerde sıralarını rahatlıkla takip edebiliyor.

TÜVTÜRK bu uygulama ile hem istasyon alanlarında ki yoğunluğu hem de araç sahipleri arasındaki sosyal teması azaltmayı ve işlemlerin kolaylaştırılmasını hedefliyor.

TÜVTÜRK Uygulaması, Android sürümlü akıllı mobil cihazlar için Google Play Store, IOS sürümlü cihazlarda ise APP Store’dan “TÜVTÜRK” ismi ile aratılarak ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor.

Akıllı telefon kullanmayan araç sahipleri ise muayene randevu sırası için TÜVTÜRK istasyonlarda bulunan gişelerinden işlem yapabilecekler.

TÜVTÜRK Uygulaması, Android sürümlü akıllı mobil cihazlar için Google Play Store, IOS sürümlü cihazlar için APP Store’dan “TÜVTÜRK” ismi ile aratılarak ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor. Akıllı telefon kullanmayan araç sahipleri ise sıra numaralarını istasyonlarda bulunan kiosklardan alabilecekler.

TÜVTÜRK MOBİL UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Araç muayene randevuları ayrıca, www.tuvturk.com.tr internet sitesi, 0 850 222 88 88 numaralı çağrı merkezi ve e-devlet üzerinden ücretsiz olarak alınabiliyor.