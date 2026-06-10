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Gündem Fransa’da raylar durdu: Demir yolu çalışanları hakları için greve gitti
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Fransa’da raylar durdu: Demir yolu çalışanları hakları için greve gitti

Yeniakit Publisher
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Fransa’da raylar durdu: Demir yolu çalışanları hakları için greve gitti

Fransa’da demir yolu çalışanları, ücret artışı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle ülke çapında bir günlük greve gitti. İş bırakma eylemi ulaşımda aksamalara yol açtı.

Fransa'da 4 işçi sendikasının çağrısıyla demir yolu çalışanları ülke genelinde bir günlük greve gitti.

Fransız demir yolu şirketi SNCF verilerine göre, grev nedeniyle her 3 hızlı tren seferinden 2'si ve şehirler arası seferlerin yarısı iptal edilirken, Paris'i çevre kentlere bağlayan banliyö tren seferlerinde de ciddi aksamalar yaşanıyor.

Sendika bayrakları taşıyan binlerce demir yolu çalışanı, taleplerini dile getirmek için Paris'te Kuzey Garı'nın önünde toplandı.

Göstericiler, başkentteki Toplu Taşıma ve Demir Yolu Taşımacılığı Birliği (UTP) istikametine doğru yürüdü.

Maaşlarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep eden çalışanlar, demir yolu ulaşımının özel sektör firmalarının rekabetine açılmasına karşı çıkıyor.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinden yapılan yazılı açıklamada, demir yolu çalışanlarının yıllardır maruz kaldıkları baskı nedeniyle "tükendiği" belirtilerek, yeniden yüzde 100 kamuya ait bir toplu ulaşım hizmetine dönülmesi çağrısı yapıldı.

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