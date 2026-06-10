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Gündem İstanbul'da Şok Baskın! Evden 42 Yılan Çıktı
Gündem

İstanbul'da Şok Baskın! Evden 42 Yılan Çıktı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
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İstanbul'da Şok Baskın! Evden 42 Yılan Çıktı

İstanbul Çatalca'da bir eve düzenlenen denetimde 18 piton, 21 Mısır yılanı ve 3 king yılanı olmak üzere toplam 42 yılan ele geçirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından koruma altına alınan yılanları izinsiz bulundurduğu belirlenen kişiye idari para cezası uygulandı.

İstanbul'un Çatalca ilçesinde gerçekleştirilen denetimde adeta film sahnelerini aratmayan bir olay ortaya çıktı. Bir evde yapılan incelemelerde farklı türlerde toplam 42 yılan bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, gelen ihbar üzerine ekipler kolluk kuvvetleriyle birlikte Çatalca'daki adrese operasyon düzenledi.

42 YILANA EL KONULDU

Denetim sırasında evde gerekli izinleri bulunmayan çok sayıda egzotik yılan tespit edildi.

Yapılan kontrollerde;

  • 18 piton,
  • 21 Mısır yılanı,
  • 3 king yılanı

olmak üzere toplam 42 yılan bulundu.

Ekipler tarafından el konulan yılanlar koruma altına alınırken, uygun bakım ve muhafaza süreçlerinin başlatıldığı bildirildi.

PARA CEZASI UYGULANDI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında, söz konusu yılanları gerekli izinler olmadan bulundurduğu belirlenen şahıs hakkında idari para cezası uygulandığı belirtildi.

DENETİMLER SÜRECEK

DKMP tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yılanlar ekiplerimiz tarafından el konularak koruma altına alınmış, ilgili şahıs hakkında idari para cezası uygulanmıştır. Yaban hayvanlarının izinsiz bulundurulmasına yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

Yetkililer, vatandaşlardan yasa dışı şekilde bulundurulan egzotik ve yaban hayvanlarına ilişkin şüpheli durumları ilgili kurumlara bildirmelerini istedi.

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Yorumlar

Hayret

İnsanların & o canlıların da hayatını tehlikeye atmanın cezası sadece para cezasımı!?

Ali.

Burası Türkiye ekonomi kalkınsın gerisi hava.
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