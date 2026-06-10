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Gündem Koç’a tepki saldırıları sürüyor! Otokoç ve Yapı Kredi'ye yine silahlı saldırı
Gündem

Koç’a tepki saldırıları sürüyor! Otokoç ve Yapı Kredi'ye yine silahlı saldırı

Yeniakit Publisher
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Koç’a tepki saldırıları sürüyor! Otokoç ve Yapı Kredi'ye yine silahlı saldırı

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmin Koç’un Kürt kadınlarını aşağılayan rezil fıkrası sonrası Koç Holding şirketlerine yönelik tepki saldırıları sürüyor. Sabah saatlerinde Otokoç firmasının Diyarbakır'daki bayisine silahlı saldırı düzenlenirken yine Koç Holding iştiraki Yapı Kredi'nin İstanbul Esenyurt şubesine de sabah saatlerinde silahla ateş açıldı.

Rahmi Koç'un, rezil fıkrasının ardından Koç Holding bünyesindeki Yapı Kredi Bankası'nın Sur ilçesindeki şubesi ile bankanın bir bankamatiğine önceki gün silahlı saldırı düzenlenmişti. Diyarbakır'daki üçüncü saldırının, bu sabah saatlerinde Koç Grubuna ait Otokoç araç bayisine düzenlendiği belirtildi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda, yaralanan olmadığı, binada maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldıra yönelik geniş çaplı çalışma başlattı. Koç Holding bünyesinde bulunan İstanbul'daki Otokoç Genel Müdürlüğü ile Antalya’daki bir bayiye de silahlı saldırı düzenlenmişti.

YAPI KREDİ'YE SİLAHLI SALDIRI 

Bu sabah saatlerinde Koç Holding'in çoğunluk hisselerine sahip olduğu Yapı Kredi'nin Esenyurt şubesinde de silahlı saldırı meydana geldi. Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı’nda bulunan Yapı Kredi Bankası Şubesine sabah saatlerinde gelen motosikletli şüpheliler, bankayı hedef alarak ateş açtı. Mermi izleri sabah saatlerinde bankayı açmaya gelen personel tarafından görüldü.  İki olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

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