Katil İsrail’den Lübnan'a yeni saldırı: Can kaybı artıyor
Katil İsrail ordusu, yürürlükteki resmi ateşkese ve İran’ın sarsıcı askeri uyarılarına rağmen Lübnan’ın güneyini saniyeler içinde kan gölüne çeviren alçakça hava saldırılarını sürdürüyor. ABD arabuluculuğunda uzatılan ateşkes kurallarını sinsi bir kumpasla tek kalemde yırtıp atan Netanyahu yönetimi; Sur, Sayda ve Nebatiye kentlerini savaş uçakları ve İHA’larla abluka altına alırken, barbarca yürütülen operasyonlarda vahşetin bilançosu saniyeler içinde 17 can kaybına ulaştı.