İçişleri Bakanı’ndan Rum ve Yunanlara aklınızını başınıza alın mesajı: Kıbrıs'ta tek taraflı hiçbir girişime müsaade etmeyeceğiz!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüştü. Çiftçi, sanal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugün, tarihi ve kültürel bağlarla ayrılmaz bir bütün olduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman tarafından kabul edildik. Görüşmemizde; Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki köklü kardeşlik bağlarını, Kıbrıs Türk halkının geleceğine yönelik ortak vizyonumuzu, bölgemizde yaşanan gelişmeleri ve düzensiz göçle mücadelede kurumlarımız arasındaki iş birliğini değerlendirdik” ifadelerini kullandı.

KIBRIS BİR DEĞİŞMEYECEK DEVLET POLİTİKASIDIR

Bakan Çiftçi, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman’ın, düzensiz göç ve organize suç örgütleriyle mücadele alanında Türkiye’nin yürüttüğü çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirterek, teşekkür ettiğini kaydetti. Çiftçi, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti; tarihiyle, kültürüyle ve geçmişte omuz omuza ödenen bedellerle kader birliği yaptığımız ikinci vatanımızdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne olan desteği, dönemsel gelişmelere veya şahıslara bağlı konjonktürel bir mesele değil; şartlar ne olursa olsun değişmeyecek bir devlet politikasıdır."

"Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Kıbrıs Türkünün haklı davasını her platformda kararlılıkla savunmaya devam edecek; Doğu Akdeniz’de ve adada huzur ile istikrarı zedelemeye yönelik hiçbir tek taraflı girişime müsaade etmeyeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin huzuru, güvenliği ve refahı için her alanda iş birliğimizi güçlendirmeyi sürdürüyor, bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin hayırlı neticelere vesile olmasını temenni ediyorum.”