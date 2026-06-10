İran: ABD Savunmasını Aştık, Hedeflerin Yüzde 70'ini Vurduk

İran ile ABD arasındaki gerilim yeni bir boyuta taşınırken, Tahran'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İranlı bir askeri kaynak, ülkenin çarşamba sabahı gerçekleştirdiği operasyonun büyük ölçüde başarıya ulaştığını öne sürdü.

İran İslam Cumhuriyeti'nin yarı resmi Fars Haber Ajansı'na konuşan kaynak, uydu görüntüleri ve ilk güvenlik değerlendirmelerine göre İran füze ve İHA operasyonlarının belirlenen hedeflerde etkili sonuçlar verdiğini söyledi.

"HEDEFLERİN YÜZDE 70'İ VURULDU"

İranlı askeri kaynak, operasyon kapsamında kullanılan uzun menzilli balistik füzeler ile insansız hava araçlarının Amerikan hava savunma sistemlerini aşmayı başardığını iddia etti.

Kaynak, belirlenen askeri hedeflerin yaklaşık yüzde 70'inin isabetli şekilde vurulduğunu belirterek operasyonun beklenen sonuçları büyük ölçüde sağladığını ifade etti.

ABD ÜSLERİ HEDEF ALINDI İDDİASI

Açıklamaya göre İran tarafından gerçekleştirilen saldırılarda Ürdün'deki Ezrak Üssü, Kuveyt'teki Ali el-Salem Üssü ve Bahreyn'de bulunan ABD Beşinci Filosu karargâhı dahil olmak üzere çeşitli Amerikan hedefleri vuruldu.

İranlı yetkililer, operasyonun ABD'nin İran topraklarına yönelik saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiğini savundu.

DEVRİM MUHAFIZLARI: 21 AMERİKAN HEDEFİ VURULDU

İran Devrim Muhafızları da çarşamba sabahı yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'ın güney bölgelerine yönelik saldırılarına ilk yanıt olarak bölgedeki 21 Amerikan hedefinin vurulduğunu duyurmuştu.

İran'daki Merkezi Hatemü'l-Enbiya Karargâhı da ABD'nin saldırılarına karşılık olarak bazı Amerikan üslerinin İran ordusu ve Devrim Muhafızları tarafından hedef alındığını açıklamıştı.

YENİ OPERASYON UYARISI

Hatemü'l-Enbiya Karargâhı tarafından yapılan açıklamada ayrıca, ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılar gerçekleştirmesi halinde daha geniş kapsamlı ve daha sert operasyonların devreye alınacağı uyarısında bulunuldu.

Bölgede tansiyonun yükselmeye devam ettiği süreçte, İran'ın operasyonla ilgili öne sürdüğü iddialara ilişkin ABD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.