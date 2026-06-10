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Foto - İl kafile geldi: Tek seferde 2 bin 521 yolcu indi!

uğla’nın Bodrum ilçesine yanaşan dünyanın dikkat çeken kruvaziyer gemileri arasında yer alan Bahama bayraklı "Scarlet Lady", görenleri kendine hayran bıraktı. Dev gövdesi ve taşıdığı binlerce yolcuyla Bodrum Limanı’na giriş yapan kruvaziyer, ilçeye hareketlilik kattı.

#2
Foto - İl kafile geldi: Tek seferde 2 bin 521 yolcu indi!

"GÖRENLERİ KENDİNE HAYRAN BIRAKTI" 277 metre uzunluğundaki kruvaziyer gemisi, sabah saatlerinde Rodos Limanı’ndan gelerek Bodrum’a ulaştı. Limana yanaşmasının ardından gemide bulunan turistler ilçe merkezine çıkarak tarihi ve turistik noktaları gezmeye başladı. Özellikle çarşı, marina bölgesi ve sahil hattında yoğunluk oluştu.

#3
Foto - İl kafile geldi: Tek seferde 2 bin 521 yolcu indi!

AMERİKALI TURİSTLERİN ÇIKARMASI Ağırlıklı olarak Amerikalı turistleri taşıyan Scarlet Lady’de toplam 2 bin 521 yolcu ile 1146 personelin bulunduğu öğrenildi. Binlerce kişilik kapasitesiyle öne çıkan dev kruvaziyer, Bodrum’un kruvaziyer turizmindeki önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Sabah saatlerinden itibaren limanda dikkatleri üzerine çeken gemi, büyüklüğüyle de ilgi odağı oldu.

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Foto - İl kafile geldi: Tek seferde 2 bin 521 yolcu indi!

"MİKONOS LİMANI'NA HAREKET EDECEK" Bodrum’a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Scarlet Lady’nin saat 20.00’de limandan ayrılarak Mikonos Limanı’na hareket edecek.

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