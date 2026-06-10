Diğer kurumlar olunca öyle Akit’e böyle! Vandallar saldırdı TGC kıvırdı

Yıllardır basın özgürlüğüne sahip çıktığı kılıfıyla faaliyet yürüten Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin gerçek yüzü bir kez daha ortaya çıktı.

Dün tüm Türkiye’nin gözü önünde TBMM’de CHP Grubu’nu takip eden Akit TV muhabiri Muhammet Can Bulut’a ve kameramanımız Nuh Güneş’e canlı vandallar yayında saldırdılar. CHP'nin kadük Genel Başkanı Özgür Özel'in tahrikleri sonucu ekip arkadaşlarımıza saldıran alçaklara toplumun büyük kesiminden tepki gördü.

VANDALLAR SALDIRDI TCG KIVIRDI

Yılardır basın özgürlüğüne sahip çıkma kılıfıyla faaliyet yürüten Türkiye Gazeteciler Cemiyet’i söz konusu saldırı Akit Medya Grubu’na olunca yine şaşırtmadı. Daha önce medya mensuplarına yapılan saldırılarda kurum isminin yanı sıra saldırıya uğrayan gazetecinin ismini de vererek kınama mesajları yayınlayan TCG, Akit TV emekçilerine yapılan saldırı sonrası zoraki kınama mesajı yayınlayarak isim vermekten kaçındı. Kurumun ve saldırıya uğrayan kişilerin isimlerinin yer almadığı açıklamada sanki CHP’nin fonladığı gazeteciye saldırı varmış gibi verilen mesajların olması da dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden yapılan açıklama şöyle:

TGC: Gazetecilere yönelik saldırılar suçtur

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, CHP’nin kurultay davasına ilişkin mutlak butlan kararının ardından düzenlenen toplantılarda yaşanan gerginliklerde gazetecilere yönelik müdahaleleri kınadı. TGC Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak, CHP’ye ilişkin mutlak butlan kararının açıklanmasının ardından tarafların gerçekleştirdiği toplantılar sırasında gazetecilere yönelik müdahalelerin ve saldırıların artmasını basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü açısından kaygıyla izliyoruz.

Gazetecilerin haber takibi sırasında fiziksel ya da sözlü saldırılara maruz kalması yalnızca bireysel hak ihlali değil, aynı zamanda toplumun haber alma hakkına ve basın özgürlüğüne yönelik bir müdahaledir.

Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü, demokratik hukuk devletinin temel dayanaklarından biridir. Gazetecilerin çalıştıkları kurum, yayın politikaları ya da dünya görüşleri ne olursa olsun, mesleki faaliyetlerine saygı gösterilmesi ve güvenliklerinin sağlanması ortak bir demokratik sorumluluktur. Haber takibi sırasında gazetecilere yönelik baskı, tehdit, engelleme ve şiddet girişimleri kabul edilemez.

Siyasi partilerin, yöneticilerinin, üyelerinin ve destekçilerinin gazetecilerin görevlerini serbestçe yerine getirebilmeleri için gerekli duyarlılığı göstermeleri; haber takibi yapan basın mensuplarının güvenli çalışma koşullarına sahip olmalarına katkı sunmaları demokratik kültürün önemli bir gereğidir.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak gazetecilere yönelik her türlü şiddet, baskı ve engelleme girişimini kınıyor; basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün korunmasının, toplumun demokratik geleceğinin korunması anlamına geldiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin daha önce medya mensuplarına yapılan saldırılarda kurum ve saldırıya uğrayan kişilerin ismini verdiği açıklama ise şöyle idi: