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Gündem Akit Medya 17.00’da basın açıklaması yapacak! Haydutlar cezasız kalmasın!
Gündem

Akit Medya 17.00’da basın açıklaması yapacak! Haydutlar cezasız kalmasın!

Yeniakit Publisher
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Akit Medya 17.00’da basın açıklaması yapacak! Haydutlar cezasız kalmasın!

Ankara’nın göbeğinde gazi Meclis önünde Akit Medya’ya Özgür Özel’in vandalları tarafından yapılan saldırıya tepkiler çığ gibi büyürken, Akit Medya Grubu, bugün saat 17.00’da gazetenin genel merkezi önünde bir basın açıklaması düzenleyecek.

Ankara’nın göbeğindeki TBMM önünde Akit Medya’ya Özgür Özel’in vandalları tarafından yapılan saldırıya tepkiler çığ gibi büyürken, Akit Medya Grubu, bugün saat 17.00’da gazetenin genel merkezi önünde bir basın açıklaması yapacak.

Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, “Vandallığa, haydutluğa asla rıza göstermeyeceğiz. Sorumluların bir an önce yargıya hesap vermesini bekliyoruz. Yapacağımız basın açıklamasına sağduyulu bütün vatandaşlarımız davetlidir" dedi.

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Yorumlar

Adem

Kesinlikle...dag basimi burasi...hepsi kamerada tesbitli...geregi yapilsin...hemde örnek bir ceza verilsin...

Suat

Akit e yapılan saldırı halka yapılan saldırıyla eşdeğerdir. Suçlular cezalarını çekmelidir.
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