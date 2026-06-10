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Dünya Kardeş ülkede korkunç kaza! Helikopter düştü, kurtulan olmadı
Dünya

Kardeş ülkede korkunç kaza! Helikopter düştü, kurtulan olmadı

Yeniakit Publisher
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Kardeş ülkede korkunç kaza! Helikopter düştü, kurtulan olmadı

Pakistan’ın Azad Keşmir bölgesinde askeri helikopterin düşmesin sonucu tüm personel yaşamını yitirdi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Azad Keşmir bölgesindeki Muzaffarabad şehri yakınlarında Mi-17 helikopterinin teknik arıza nedeniyle kalkış sırasında düştüğü ifade edildi. Kazada kurtulan olmadığı aktarıldı. Ekiplerin olay yerine ulaştığı ve kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma kurulunun görevlendirildiği belirtildi.

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