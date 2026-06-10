Kardeş ülkede korkunç kaza! Helikopter düştü, kurtulan olmadı
Pakistan’ın Azad Keşmir bölgesinde askeri helikopterin düşmesin sonucu tüm personel yaşamını yitirdi.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Azad Keşmir bölgesindeki Muzaffarabad şehri yakınlarında Mi-17 helikopterinin teknik arıza nedeniyle kalkış sırasında düştüğü ifade edildi. Kazada kurtulan olmadığı aktarıldı. Ekiplerin olay yerine ulaştığı ve kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma kurulunun görevlendirildiği belirtildi.