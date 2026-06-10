ÖSYM açıkladı: YKS giriş belgeleri erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 20-21 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) giriş belgeleri erişime açıldı. İşte ayrıntılar…
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 20 Haziran'da uygulanacak 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran'da uygulanacak 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2026-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
YKS'YE KAÇ GÜN KALDI, YKS NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) her yıl olduğu gibi üç ana oturum halinde gerçekleştirilecek.
TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi | Saat: 10.15 | Süre: 165 Dakika
AYT (Alan Yeterlilik Testleri): 21 Haziran 2026 Pazar | Saat: 10.15 | Süre: 180 Dakika
YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar | Saat: 15.45 | Süre: 120 Dakika
Adayların sınav saatinden en az 1 saat önce sınav binalarında hazır bulunmaları gerekmektedir. Saat 10.00'dan sonra (YDT için 15.30) adaylar sınav binalarına alınmayacaktır.