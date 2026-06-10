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Spor Efsane başkan Aziz Yıldırım mazbatasını aldı
Spor

Efsane başkan Aziz Yıldırım mazbatasını aldı

Yeniakit Publisher
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Efsane başkan Aziz Yıldırım mazbatasını aldı

Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri için mazbata töreni yapıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda kulüp tarihinin en yüksek oyuyla (17 bin 245) 8 yıl aranın ardından yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre kulüp binasında gerçekleştirilen törene yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu ile yeni ve önceki yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Yıldırım ve yöneticilere, Şekip Mosturoğlu tarafından mazbataları takdim edildi.

Tören, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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