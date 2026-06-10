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Kardeş Kavgası Çocukları Vurdu!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
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Kardeş Kavgası Çocukları Vurdu!

Pakistan ile Afganistan arasında yeniden yükselen gerilim sivilleri hedef aldı. Taliban yönetimi, Pakistan'ın Afganistan'ın doğusuna düzenlediği hava saldırılarında 11 çocuk, 1 kadın ve 1 yaşlı adamın hayatını kaybettiğini, 14 kadın ve çocuğun da yaralandığını açıkladı. İki Müslüman ülke arasındaki anlaşmazlığın bedelini yine masum siviller ödedi.

Pakistan ile Afganistan arasında uzun süredir devam eden güvenlik gerilimi yeniden sıcak çatışmaya dönüştü. Taliban yönetimi, Pakistan ordusunun Afganistan'ın doğusundaki bazı bölgelere hava saldırıları düzenlediğini ve saldırılarda çoğu çocuk olmak üzere 13 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Pakistan ordusunun gece saatlerinde Afganistan hava sahasını ihlal ederek Kunar, Khost ve Paktika vilayetlerinde sivillerin yaşadığı evleri bombaladığını belirtti.

Mücahid, saldırılarda 11 çocuk, 1 kadın ve 1 yaşlı adamın hayatını kaybettiğini, 14 kadın ve çocuğun da yaralandığını ifade ederek, "Bu insanlık dışı suçu ve saldırganlık eylemini şiddetle kınıyoruz" dedi.

MASUMLAR HAYATINI KAYBETTİ

Taliban yönetiminin açıklamasına göre saldırılar doğrudan sivil yerleşim alanlarını etkiledi. Hayatını kaybedenlerin büyük bölümünün çocuklardan oluşması bölgede büyük üzüntüye yol açtı.

Yaralanan kadın ve çocukların tedavilerinin sürdüğü belirtilirken, bölgede hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

PAKİSTAN'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Pakistan hükümeti ve ordu yetkilileri saldırılarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Reuters haber ajansına konuşan Pakistanlı güvenlik kaynakları, Afganistan topraklarında bulunduğu öne sürülen ve Pakistan'a yönelik saldırılar düzenleyen militan gruplara ait hedeflerin vurulduğunu iddia etti.

GERİLİM YENİDEN TIRMANIYOR

İslamabad yönetimi uzun süredir Afganistan'daki bazı silahlı grupların Pakistan'a yönelik saldırılar planladığını savunuyor. Taliban yönetimi ise bu suçlamaları reddederek, Pakistan'daki güvenlik sorunlarının ülkenin kendi iç meselesi olduğunu belirtiyor.

Mart ayında Çin'in arabuluculuğuyla ateşkes konusunda uzlaşan iki ülke arasındaki gerilimin yeniden yükselmesi, bölgede yeni bir çatışma dalgası yaşanabileceği endişelerini artırdı.

İki komşu Müslüman ülke arasındaki anlaşmazlığın bedelini ise bu kez yine siviller, kadınlar ve çocuklar ödedi.

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Yorumlar

...

pakistan'da travesti gardiyan göreve başlamış okuduğumun yalancısıyım ...ez cümle pakistan'da yamulmuş...afganlar daha korkusuz daha mücahid daha çok gariban halk ...

Vahap

İki kardeşin savaşını durdurmak farzdır derhal herkes elinden geleni yapmalı.
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