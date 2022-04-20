  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Tuvalette gizli kamera skandalı! O sapık bakın kim çıktı
Gündem

Tuvalette gizli kamera skandalı! O sapık bakın kim çıktı

İstanbul'da faaliyet yürüten bir ofisin çalışanları, patronlarının tuvalete koyduğu gizli kamera ile kayıt yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Kameraları bulan çalışanlar, delilleri mahkemeye sundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 12:57:00 -
Tuvalette gizli kamera skandalı! O sapık bakın kim çıktı

İstanbul Eyüpsultan'a bağlı Topçular'daki bir işyeri tuvaletinde gizli kamera ile çekim yapıldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. İşyerinin eski çalışanları olduğunu belirten Reyhan Y. ve Denizcan K., gizli kameraları tuvalete işyeri ortaklarından Onur A.'nın yerleştirdiğini öne sürdü. Ele geçirdikleri kamera görüntülerini savcılığa delil olarak veren Reyhan Y. ve Denizcan K., patronun gizli kameraları yerleştirirken görüntülere yakalandığını belirtti. Denizcan K. işyerinde yazıcıyla ilgili bir teçhizatı ararken ofisin arşiv kısmında bir kutunun içerisinde küçük gizli kameralar bulduğunu anlattı. Gizli çekim yapıldığına dair şüphe duyunca arayış içine girdiği söyleyen K., "İşten ayrılma sürecinde, yani bir aylık bir süre içerisinde çalışmış olduğum yerin ortaklarından Onur A.'nın tuvalet kısmında kadınların kamera düzenekleriyle görüntülerini aldığını tespit ettim.

"Bay, bayan, tek bir tuvaletimiz vardı"

Sonrasında bu düzenekler içerisinde bulunan hafıza kartına ulaştım. Şahsın bizzat kameraları yerleştirirken yakalandığı görüntüleri savcılığa sunduk" dedi. Reyhan Y. ise "Bay, bayan, tek bir tuvaletimiz vardı, oraya yerleştirmiş. Kendi özel krem kutularını, tıraş malzemelerini, çorapları delerek, bunların içine yerleştirmiş. Ben ayrılmıştım işten. Arkadaşım böyle bir şeyden şüphelenince bir ay içinde bunu çözmüş. Sağolsun, bana da haber verdi. Geldik şikâyetimizi yaptık" diye konuştu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay