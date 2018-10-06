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Tuvaletini yaparken hayatının şokunu yaşadı

Bursa'nın Osmangazi İlçesinde yaşayan alkollü bir şahıs, tuvaletini yaparken 150 metre yükseklikten Doğancı barajına yuvarlandı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 13:47
Tuvaletini yaparken hayatının şokunu yaşadı

Bursa'da aşırı derecede alkol alan bir şahış, tuvaletini yaparken Doğancı Barajı'na yuvarlandı. 

Olay, Osmangazi İlçesi Doğancı Barajı Keles yolu mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde alkol içtiği iddia edilen Vedat S. (52) tuvaletini yapmak isterken 150 metre yükseklikten Doğancı barajına yuvarlandı. Yanında bulunan arkadaşları Vedat S. düşünce sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler uçurumdan yuvarlanan 52 yaşındaki Vedat S.’yi kurtarmak için nefes kesen bir operasyon gerçekleştirdi. Ekipler yaralı şahsın yanına halat yardımı ile ulaştıktan sonra yaralı şahıs yaklaşık 2 saatin sonunda sedye ile düştüğü uçurumdan kurtarıldı. Çıkarılan Vedat S.’ye olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayrıca hastaneye kaldırılan Vedat S.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken jandarma ekipleri olay ile ilgili tahkikat başlattı.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 13:47
  1. Bursa
  2. Osmangazi
  3. Tuvaletini yaparken baraja yuvarlandı
  4. Alkollü şahıs

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