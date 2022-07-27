Tuvalet temizleyicisini tuvalet kağıdı sanıp kullandı! Sonrası felaket...

Galler'de hayatını sürdüren 29 yaşındaki Leon Gleed, tuvalet temizleyicisi mendili tuvalet kağıdı sanarak kullanmak istedi. Yapılan bu büyük hata sonrası Leon Gleed'in 10 gün boyunca cildi yandı.

Edinilen bilgilere göre, Galler'de kamyon şoförlüğü yapan 29 yaşındaki Leon Gleed'in başına çok talihsiz bir olay geldi. Tuvalete giren Leon Gleed, üzerinde "bakterileri yüzde 99 öldürür" yazan tuvalet temizleyicisini tuvalet kağıdı sanarak kullanmak istedi. Leon Gleed'in yaptığı bu hata yaklaşık 10 gün kalçasının üstüne oturamamasına de büyük acılar çekmesine sebep oldu.

Leon Gleed, Güney Galler'de yaşanan bu talihsiz olayı, başka kişilerin de başına gelmemesi için detaylarıyla anlattı.

Kamyon şoförü Leon Gleed'in sevgilisi, temizlik ürünleri satan mağazadan alışveriş yaptıktan sonra bu ürünleri tuvaletlerine koydu.

Islak mendil sanıp cildine sürdü

Tuvalete giren Leon Gleed ise klozetin üst tarafından duran bu ürünlerden birinin üzerine baktı. Üzerinde "bakterileri yüzde 99 öldürür" yazısı olan paketi ıslak mendil sanan ve cildine süren kamyon şoförü Leon Gleed'in makatı tahriş oldu.

10 gün boyunca oturamadı

Başına gelen feci olay nedeniyle vücudunda kızarıklık ve yanma oluşan Leon Gleed, yaklaşık 10 gün boyunca makatının üzerine oturamaması nedeniyle işe dahi gidemedi.

Gleed, kendi başına gelenlerin başkasının da başına gelmemesi adına herkese 'dikkatli olun' uyarısında bulundu.