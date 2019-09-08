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Tütüncü’den mecliste birlik beraberlik mesajı

Kepez Belediyesi’nin Eylül ayı meclis toplantısında konuşan Başkan Tütüncü, "Kepez Belediye Meclisimizin 11 yıldır en önemli karizması bana göre nezaketini, zarafetini, birlik ve beraberlik ruhunu muhafaza etmiş bir meclis olmasıdır” dedi.

08 Eylül 2019 Pazar 10:45
Tütüncü’den mecliste birlik beraberlik mesajı

Kepez Belediyesi’nin Eylül ayı meclis toplantısında konuşan Başkan Tütüncü, "Kepez Belediye Meclisimizin 11 yıldır en önemli karizması bana göre nezaketini, zarafetini, birlik ve beraberlik ruhunu muhafaza etmiş bir meclis olmasıdır” dedi.


Kepez Belediye Meclisinin Eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında 16 gündem maddesi görüşüldü. Meclis toplantısına gündemin ilk maddesi Kepez Belediyesi 2020-2024 yılları stratejik planının oylanması ile başlandı. Başkan Tütüncü’nün seçim döneminde planladığı 123 projenin de yer aldığı stratejik plan basılı olarak tüm üyelere dağıtılırken, Başkan Tütüncü şeffaflık konusunun altını çizdi. Kepez Belediye meclisindeki birlikve beraberlik temasının altını çizen Tütüncü, "Kepez Belediye Meclisimizin 11 yıldır en önemli karizması bana göre nezaketini, zarafetini, birlik ve beraberlik ruhunu muhafaza etmiş bir meclis olmasıdır. 2020-2024 yılları için planladığımız stratejik planda konuları beş ana başlık altında topladık. Bunlardan ilki ‘Temel Belediyecilik’ oldu" ifadelerinde bulundu.



Kepez’in stratejik planları


Stratejik Planlamada en önem verdikleri ikinci konulardan birinin ‘Sosyal Belediyecilik’ olduğunun altını çizen Tütüncü, “İnsan odaklı belediyecilik uygulamalarını daha da zirveye taşımayı hedefliyoruz. Bir diğer konu başlığımız ‘Kültürel Belediyecilik’ faaliyetleri oldu. Dördüncü başlığımız ‘Ulaşılabilir Belediyecilik’. Bu başlık vatandaşın belediyeyi çok daha yakın hissettiği bir anlayış olacak ve vatandaşa bir nefes kadar yakın olacağımız bu yaklaşımı en iyi şekilde uygulamayı planlıyoruz. Son başlığımız ‘Vizyonel ve İnovatif Belediyecilik’ olacak. Geçtiğimiz 11 yılda da şahit olduğunuz üzere belediyemiz modern, yenilikçi ve ufuk açıcı yatırımlara öncülük etmiştir. İnşallah buralardan geri adım atmadan meseleyi daha da ileriye taşımaya gayret edeceğiz” diye konuştu.



Zafer Bayramı yeniden kutlandı


Kepez Belediyesi tarafından hizmete açılan Kepez Kent Meydanı’nın açılış günü gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları meclis toplantısında da devam etti. Grup sözcülerinin partileri adına yeniden şerefle andığı Zafer Bayramı’na Başkan Tütüncü de vurgu yaptı. Tütüncü, "30 Ağustos Zafer Bayramı programımıza bütün meclis üyelerimizin katılımıyla birlik beraberlik içerisinde bir zafer kutlaması gerçekleştirmekten büyük bir memnuniyet duyduk. Bu tip Milli Bayramlar milletçe kardeşliğimizin, birlik beraberliğimizin adeta çok farklı bir biçimde yaşandığı ve milli beraberlik hislerimizin de zirveye ulaştığı günlerdir. Bunun çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bizler belediye meclisi olarak birlik beraberliğimize böyle özel günleri vesile kılarak sahip çıkıp üzerimize düşeni yapmalıyız” diye belirtti.



"Birbirimize sıkı sıkı sarılacağız"


Kepez Belediyesi Eylül Ayı meclis toplantısında Alevi vatandaşlar için önem arz eden Muharrem ayına da vurgu yapıldı. Meclis toplantısında Alevi vatandaşların oruçla geçirdiği günlere saygı göstergesi olarak hiç bir ikram yapılmadı. Tütüncü yine birlik ve beraberliğin altını çizerek Muharrem ayı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tütüncü, "Muharrem Ayı, Allah’ın merhametiyle, mağfiretiyle insanlara sunduğu aylardan birisidir. Birlik ve beraberlik anlamında bize çok büyük katkılar sağlayacak mübarek günlerdir. Kerbelayı ve Hazreti Hüseyin hadisesini bu vesileyle bir kez daha acıyla hatırlıyor ve anıyorum. Bütün kerbela şehitlerine rahmet diliyorum. Muharrem ayında çok özel programlarla birlik ve beraberliğimize katkı koyacak günler geçireceğiz. Binlerce yıldır bu topraklarda beraber yaşadık. Bundan sonra da farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul edeceğimizi ve birlik beraberlik içerisinde bu cennet vatanın her birimiz sahibi olma hissiyle birbirimize sıkı sıkı sarılacağımızı düşünüyorum"dedi.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 10:45
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