0553 313 94 23

Tütüncü Bucaklı hemşehrileriyle buluştu

Bucaklı Genç İşadamları Kültür ve Dayanışma Derneği’nin (BUGİAD), kahvaltı buluşmasına katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçenin gelişimini ve yeni yatırım hizmetlerini anlattı.

17 Mart 2019 Pazar 10:58
Tütüncü Bucaklı hemşehrileriyle buluştu

Bucaklı Genç İşadamları Kültür ve Dayanışma Derneği’nin (BUGİAD), kahvaltı buluşmasına katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçenin gelişimini ve yeni yatırım hizmetlerini anlattı.


Tütüncü, Osman Gazi Semt Konağı’nda düzenlenen BUGİAD kahvaltısında ilçede ikamet eden Bucaklılarla bir araya geldi. Dernek Başkanı Mehmet Ak ve yönetim kulu üyeleriyle birlikte kahvaltı yapan Tütüncü, Korkuteli ile Bucak arasında birçok benzerlik olduğunu vurguladı. Yemeklerin, yerel deyişlerin, geleneklerin hemen hemen aynı olduğunu belirten Tütüncü, “Bundan dolayıdır ki, ben Bucaklıları hemşehri sayarım. Nerede bir Bucaklı varsa, orada bir hareket, bereket, girişim vardır. Bucaklılar ekmeğini taştan çıkaracak kadar yiğit insanlardır. Her şeyden önce vatanını milletini bayrağını çok severler” diyerek, övgü dolu sözler söyledi.


Kepez’deki yatırımları anlattı


Göreve geldiği 2009 yılından itibaren Kepez’e yaptıkları yatırımları anlatan Tütüncü, yapılan tesislerin sosyal imkanlar sağlamasının yanında, bölge gelişimi için ekonomik hareketliliğin lokomotifi olduğunu ifade etti.


Tütüncü, Kepez’de modern kentsel dönüşüm ile değerli konut ve iş yerlerinin oluştuğunu ve ilçeye hareketlilik geldiğini söyledi.


Kepez’in her geçen gün hızla büyüdüğünü belirten Tütüncü, “Çocuklarımız hep gözümüzün önünde olduğu için büyüdüklerini göremeyiz. Ama dışarıdan bakan bir göz, çok rahat bir şekilde büyümeyi görür. Kızım doğduğunda hediye edilen peluş bir oyuncak ile kızım aynı boydaydı. Şimdi o oyuncağı kızıma gösterip, aynı boyda olduğunu hatırlatıyorum. Şehirlerde tıpkı insanlar gibi doğarlar, büyürler, yaşarlar ve ölürler.”dedi.


Kepez Belediyesi’nin gün yüzüne çıkardığı 2 bin 200 yıllık Lyrboton Kome tarihi kentine de değinen Başkan Tütüncü, “Burada geçmişte ciddi bir hayat varmış. Aynı bugün Kepez’de olduğu gibi. İşyerleri, hamamları, ibadethaneleri olan bu şehri biz Kepez Belediyesi olarak Antalya’ya kazandırdık “diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 10:58
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Sadri Alışık tek başına bir konservatuvardı"
    1. "Sadri Alışık tek başına bir..
    2. Vergi kaçıranları ihbar edenlere 6,4..
    3. Avrupa’nın düşmanlığı
    4. Özgürlük kısa sürdü, FETÖ borsasının..
    5. Mehmetçik'in destanlaştığı zaferin..
    6. Darbecileri karşılayan sekreter,..
    7. (Özel haber) Beşiktaş aşkını..
    8. Süleyman Soylu açıkladı! Kılıçdaroğlu..
    9. Vatandaşın e-ihaleye ilgisi 246 milyon..
    10. "Otonom araçlar hayatımıza girdiğinde..
    11. "İnşallah Fransa karşısına 6 puanla..
    12. Öğrenciler geleceği okul..
    13. Borsa liginin şubat şampiyonu..
    14. Müteahhitlerin gözü Libya ve Irak yol..
    15. Kaspersky Lab'dan zararlı yazılım..
    16. CHP'de kadın temsiliyeti yüzde 14,6'da..
    17. Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: "Cami..
    18. FETÖ elebaşını aklayan eski savcıya 10..
    19. Gençler Mehmet Akif Ersoy’u andı
    20. Hakkari-Çukurca karayoluna çığ düştü
    21. Sanayide teknolojik dönüşüme 1,8..
    22. Tütüncü Bucaklı hemşehrileriyle buluştu
    23. İslam ülkelerinin liderlerinden Akit’e..
    24. Cedi Osman'ın 22 sayısı Cavaliers'a..
    25. İkinci yarının en başarısızı Akhisarspor
    26. Kur’an bülbülleri bölge birinciliği..
    27. Muratpaşa’da sokak sokak esnaf..
    28. Oy pusulalarını PTT taşıyacak
    29. Dinlenme tesisine park ettiği tekstil..
    30. Farklı bir alabalık ırkı geliştirmek..
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu