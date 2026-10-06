Tutuklulara ihraç yolu! 3 hakem resmen kovuldu

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD), "Hakemler Soruşturması" kapsamında tutuklanan dernek üyeleri Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif hakkında disiplin süreci başlattı.

Dernekten yapılan açıklamada, adli merciler tarafından yürütülen soruşturma ve dava süreçlerinde isimleri geçen Karadoruk, Sağlar ve Kosif'in, Derneğin kurumsal itibarı ve saygınlığı üzerindeki etkileri değerlendirildikten sonra Disiplin Kuruluna sevk edildiği belirtildi.

Disiplin Kurulu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda üç ismin dernek üyeliğinden kesin olarak çıkarılmasına karar verildi. Alınan ihraç kararı, TFFHGD Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından görüşülerek onaylandı ve kesinleşti.