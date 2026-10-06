  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Teksas canisine tarihi ceza: Katil kurşuna dizilerek idam edilecek Ülkenin cumhurbaşkanı açıkladı: Türk gemisi saldırıya uğradı Vahap Seçer ve iki belediye başkanı tutuklandı 18 metre derinlikte iz sürüldü! Nuh’un Gemisi bulundu mu? Türkiye yeni güne operasyonla uyandı: Çok sayıda gözaltı var 6 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi 6 Ekim 1657: Katip Çelebi'nin vefatı (İlim Adamı) İran'dan sert açıklama: 'Düşmanla müzakere etmenin anlamı yok!' Şanlıurfa’ya inen uçakta “bomba” notu! Tüm uçuşlar durduruldu! Eyüpsultan Belediyesi soruşturmasında 13 tutuklama: Başkan Özmen de cezaevine gönderildi
Spor Tutuklulara ihraç yolu! 3 hakem resmen kovuldu
Spor

Tutuklulara ihraç yolu! 3 hakem resmen kovuldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Tutuklulara ihraç yolu! 3 hakem resmen kovuldu

TFFHGD, "Hakemler Soruşturması" kapsamında tutuklanan üyeleri Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif hakkında kararını verdi. Dernek, 3 ismi üyelikten kesin olarak ihraç etti.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD), "Hakemler Soruşturması" kapsamında tutuklanan dernek üyeleri Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif hakkında disiplin süreci başlattı.

Dernekten yapılan açıklamada, adli merciler tarafından yürütülen soruşturma ve dava süreçlerinde isimleri geçen Karadoruk, Sağlar ve Kosif'in, Derneğin kurumsal itibarı ve saygınlığı üzerindeki etkileri değerlendirildikten sonra Disiplin Kuruluna sevk edildiği belirtildi.

Disiplin Kurulu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda üç ismin dernek üyeliğinden kesin olarak çıkarılmasına karar verildi. Alınan ihraç kararı, TFFHGD Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından görüşülerek onaylandı ve kesinleşti.

Yasin Kol’un kariyeri mercek altında: Hakemlikten gözaltına uzanan süreç! 6 derbide düdük çaldı
Yasin Kol’un kariyeri mercek altında: Hakemlikten gözaltına uzanan süreç! 6 derbide düdük çaldı

Spor

Yasin Kol’un kariyeri mercek altında: Hakemlikten gözaltına uzanan süreç! 6 derbide düdük çaldı

Hakemler Dosyası'nda sıcak gelişme: Yasin Kol ve Hazar Erel adliyeye sevk edildi
Hakemler Dosyası'nda sıcak gelişme: Yasin Kol ve Hazar Erel adliyeye sevk edildi

Spor

Hakemler Dosyası'nda sıcak gelişme: Yasin Kol ve Hazar Erel adliyeye sevk edildi

"Hakemler dosyası" soruşturmasında yeni gelişme: 2 hakeme tutuklama talebi
"Hakemler dosyası" soruşturmasında yeni gelişme: 2 hakeme tutuklama talebi

Spor

"Hakemler dosyası" soruşturmasında yeni gelişme: 2 hakeme tutuklama talebi

Hakemler operasyonunda gözaltına alınmıştı: Süper Lig hakemi Yasin Kol tutuklandı!
Hakemler operasyonunda gözaltına alınmıştı: Süper Lig hakemi Yasin Kol tutuklandı!

Spor

Hakemler operasyonunda gözaltına alınmıştı: Süper Lig hakemi Yasin Kol tutuklandı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23