  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Tutuklu Bilgen’in yerine atanan Vali Öksüz göreve başladı
Gündem

Tutuklu Bilgen’in yerine atanan Vali Öksüz göreve başladı

Kobani eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in görevden uzaklaştırılmasıyla Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Türker Öksüz göreve başladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 21:55:00 -
Tutuklu Bilgen’in yerine atanan Vali Öksüz göreve başladı

Bilgen’in, İçişleri Bakanlığının onayı ile görevinden uzaklaştırılmasının ardından yerine Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Öksüz, dün sabah saatlerinde Kars Belediyesi Hizmet binasına geldi. Görevine başlayan Öksüz daha sonra belediyedeki birimlerin yöneticileri ile basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Belediyeye yapılan görevlendirme dolayısıyla polislerce de belediye binası çevresinde güvenlik önlemi alındı. Öksüz’ün göreve başlaması öncesi İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve polislerce belediye binasında inceleme yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'a darbe üstüne darbe! Azerbaycan son bilançoyu açıkladı
Gündem

Ermenistan'a darbe üstüne darbe! Azerbaycan son bilançoyu açıkladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yayınladığı listeyle Ermenistan'a ait 230 tank ve diğer zırhlı araç, 38 hava savunma cihazı ve bir adet S-300 ..
Tedavi gören Uzman Çavuş Ramazan Balı hayatını kaybetti
Yerel

Tedavi gören Uzman Çavuş Ramazan Balı hayatını kaybetti

Bursa’da bir süredir lösemi tedavisi gören 23 yaşındaki Topçu Uzman Çavuş Ramazan Balı hayatını kaybetti.
Canlı yayında tansiyon yükseldi! Doğu Perinçek'ten o isme sert sözler
Gündem

Canlı yayında tansiyon yükseldi! Doğu Perinçek'ten o isme sert sözler

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek canlı yayında bir dönem partisinde genel başkan yardımcılığı yapan emekli Korgeneral İsmail Hakkı ..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay