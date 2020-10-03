Tutuklu Bilgen’in yerine atanan Vali Öksüz göreve başladı

Bilgen’in, İçişleri Bakanlığının onayı ile görevinden uzaklaştırılmasının ardından yerine Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Öksüz, dün sabah saatlerinde Kars Belediyesi Hizmet binasına geldi. Görevine başlayan Öksüz daha sonra belediyedeki birimlerin yöneticileri ile basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Belediyeye yapılan görevlendirme dolayısıyla polislerce de belediye binası çevresinde güvenlik önlemi alındı. Öksüz’ün göreve başlaması öncesi İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve polislerce belediye binasında inceleme yapıldı.