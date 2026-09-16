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Gündem Tutuklanmadan 2 gün önce kameralara yakalanmış! Kara Haydar’ın eşinden yeni görüntüler
Gündem

Tutuklanmadan 2 gün önce kameralara yakalanmış! Kara Haydar’ın eşinden yeni görüntüler

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Van'daki şaşaalı düğün görüntüleriyle gündeme gelen ve kara para aklama suçundan tutuklanan 'Vanlı Kara Haydar' lakaplı Mehmet Fatih Tançalan’ın ardından, eşi Çağla Öz Tançalan da kıskıvrak yakalandı! Düğünden iki gün sonra Maslak’taki lüks siteden kaçmaya çalışırken kameralara yakalanan fenomen Öz, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince gözaltına alınıp Van’a gönderildi. Emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Tançalan, tıpkı kocası gibi kara para aklama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi!

Van’da düğünündeki görüntüler sonrası tutuklanan 'Vanlı Kara Haydar' lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi sanal medya ünlüsü Çağla Öz Tançalan'ın gözaltına alınmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Öz’ün düğünden iki gün sonra Maslak’taki sitesinden ayrıldığı anlar yer aldı.

Sanal medya ünlüsü Çağla Öz Tançalan ile sanal medyada ‘Vanlı Kara Haydar’ olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan’ın Van’da düzenlenen düğününe ait görüntüler, medyada geniş yer buldu. Görüntüler üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Mehmet Fatih Tançalan, ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçundan sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

ÇAĞLA ÖZ İSTANBUL'DA YAKALANDI

Çağla Öz Tançalan ise 12 Eylül'de İstanbul’da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul’daki işlemlerinin ardından Tançalan Van’a gönderildi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki işlemleri tamamlanan Öz, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklandı.

GÖZALTINA ALINMADAN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sanal medya ünlüsü Çağla Öz Tançalan'ın gözaltına alınmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Öz’ün düğünden iki gün sonra Maslak’taki sitesinden ayrıldığı anlar yer aldı.

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'Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz Tançalan gözaltına alındı, Van'a getirildi

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