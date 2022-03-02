Tutmayın Bay Kemal'i! Kılıçdaroğlu başbakan adayını açıkladı

CHP genel başkanlığı koltuğuna oturduğu günden bu yana girdiği bütün seçimleri kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, rüya âleminde dolaştığını bir defa daha gözler önüne serdi. Başkanlık sistemini sona erdireceğinden son derece emin olan Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarıyla ilgili “Liderler ‘Siz olun’ derse ben aday olurum. Başbakan adayımız var, Meral Akşener” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın konuğu oldu.

Altılı masaya değinen Kılıçdaroğlu, "Bu masa devrilmez. Tarihin bize yüklediği bir sorumluluk var ve gereğini yapmak zorundayız. A partisi B partisi yoktur, liderlerin Türkiye’nin geleceği açısından kararlı bir duruş vardır." dedi.

"Liderler 'siz olun' derse ben aday olurum"

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: “Herkes cumhurbaşkanı olmak ister. Ancak henüz adayın kim olacağı liderler arasında konuşulmadı, sadece ilkeler konuşuluyor. Liderler 'siz olun' derse ben aday olurum. Burada güven çok önemli. Güven veren birisinin olması lazım. Dolayısıyla ‘ben cumhurbaşkanı olacağım’ demekle bu iş olmuyor. Bütün bunları 6 lider oturup düşünecek. Cumhurbaşkanı adayının devlet aklının ne olduğunu bilmesi lazım. Bir devlet deneyiminin olması lazım. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçinceye kadar devleti yöneteceksiniz. Yönetirken de ittifakın bileşenlerini asla göz ardı edemezsiniz. Başbakan adayımız var. 'Başbakanlığa talibim' diyen (Meral Akşener) bir ittifakın önemli bir aktörü var. Bütün bunların hepsini düşünmek zorundasınız.”